Murat Çalık annesiyle görüşecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





İzmir Buca Cezaevine sevk edilen ve daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, 21 kilo vermesi üzerine lenfoma şüphesiyle ameliyat olduktan sonra anjiyo operasyonu da geçirdi ve elleri kelepçeyle cezaevine gönderildi.





İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek yeninde İzmir’e dönen ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporuna rağmen yeniden değerlendirilme talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık, hematoloji servisine alındı.





Annesinin kapıda beklediği fotoğraflar kamuoyunda tepkilere neden olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalık’ı ziyaret için İzmir’e geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da yer aldığı heyetle hastaneye gelen Özel, enfeksiyon riski nedeniyle hematoloji servisine girmediğini ve Çalık’ı avukatları dışında da hiç kimsenin de ziyaret etmeyeceğini belirtti.





“HAKKIMI ANNESİNE DEVERETTİM”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Murat Çalık ve ailesini ziyaret etmek üzere buraya geldim. Hematoloji servisine çıktık. Başhekimin öncesinden nezaketiyle, hematolojinin bölüm başkanının, değerli hocamızın bana eşlik ederek Sayın Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret edebileceğim söylendi. Zaten bu konuda bakanlık da gerekli izni vermişti. Hocamız benim bir ön bilgilendirmede dün Trabzon’da, akşam uçakta, bir siyasetçi olarak herkesle temas eden birisi olarak hematoloji kliniğine girmemi, çıkmamı herkes açısından bir riski artırdığı bilgisini benimle paylaştı. Bunun üzerine ben bir A4 kağıda bir kaç oda ileride olan Mehmet Murat Çalık’a, bütün hastalar ve kendi sağlığı için, bir enfeksiyon riski olmaması açısından bu durumumu kendim değerlendirdiğimi ve ona duygularımı bir mektupla yazmayı doğru bulduğumu söyledim.





Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen o bir kişilik görüşme hakkımı da Sayın Mehmet Murat Çalık’ın annesine devrettim. Hocamız bugün bir aile görüşü ve bilgilendirme yaptıktan sonra Sayın Mehmet Murat Çalık’ı, onu çok özleyen ve bütün Türkiye’nin yüreğini sızlatan o görüntüleriyle, annesiyle görüştürecekler. Çünkü annesi çok daha steril bir ortamda. günlerdir bahçedeydi, bizim gibi herkesle sarılan, öpüşen, günde üç şehir değiştiren bir durumda değil. Onu steril kıyafetlerle, boneyle, maskeyle evladıyla kavuşturacaklar. Bu durumu annesine de aktardım, annesi de memnun oldu. İşin insani yönü böyle.”





“TAM BİR REZALET, VİCDANSIZLIK, İNSAFSIZLIK”

Genel Başkan Özel, Murat Çalık’ın hastane hastane dolaştırılmasına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:





“Tam bir rezalet, vicdansızlık, insafsızlık. Eğer bu hastaneye güveniyorsan, derdin ki ‘Bu hastaneye gitsin.’ İlk yolladıkları hastane İzmir’in en kadim, en geleneği olan araştırma hastanelerinden birisi. Oradaki heyet, buradaki de söylüyor. ‘Buradan hiçbir farkı yok. Her şeyin en iyisini yapacak arkadaşlarımız, hocalarımız orada’ diyorlar. O sürecin tamamı, o git gel falan 19 Mart darbe sürecinin yürüttüğü bir iştir. Zulüm rejiminin zulmüdür. Ama buraya geldikten sonra, burada bu hematoloji kliniğine yattıktan sonra, biz doğruları yapacağız doğruların yapılmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde lüzumsuz bir tansiyon ortaya çıkıyor. Ve boşu boşuna bir negatif ortam ortaya çıkıyor. Buna katkı sağlamaya hiç lüzum yok. Ama Mehmet Murat Çalık’ı bir kere kendi evine 40 dakika mesafeden, anası bu haldeyken, onu alıp da Buca’ya nakletmek, sonra onu hastaneye, oradan öbür hastaneye, İzmir Adli Tıp’a, İstanbul Adli Tıp’a, geri buraya. Bu nazi Almanyasında olur. Bu düşman hukukudur. Ama o düşman hukukunun hesabını verecek olanlar AK Toroslar çetesidir. Ben onların tepesindeyim.





Yarın Hakimler Savcılar Kuruluna şikayet edeceğim. Sonuna kadar, belki bu mücadele yıllar sürecek, ama sonuna kadar AK Toroslar çetesinin tepesindeyim. Ama bu AK Toroslar çetesinin zulmünün en sonunu, gelip de burada Şehir Hastanesinin hematoloji kliniğine ya da başhekimliğe, yönetime yüklemek ve sosyal medyadan sanki burada bir haksızlık yapılıyormuş gibi yapmak, Murat’a da haksızlık aileye de haksızlık buradaki arkadaşlara da haksızlık. Yoksa anlattığınız her şeyin zaten her evresine tepki gösterdik. AK Toroslar çetesi Allahlarından bulsunlar. Başka bir şey demiyorum bu konuda





"KENDİ GÖRÜŞ HAKKINI ANNEME DEVRETMİŞ"

CHP lideri Özel'in açıklaması sonrası Mehmet Murat Çalık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün beni ve ailemi ziyarette bulundu. Üstelik kendi görüş hakkını anneme devretmiş. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" ifadelerine yer verildi.