Samanyolu Haber /Gündem / Murat Çalık hakkında flaş gelişme: Adli Tıp'a sevkedildi, bugün tahliye olabilir! /16 Temmuz 2025 09:28

Murat Çalık hakkında flaş gelişme: Adli Tıp'a sevkedildi, bugün tahliye olabilir!

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine tekrar gönderilen ve cezaevinde rahatsızlanarak anjiyo olduktan sonra da cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Adli Tıp'a sevk edildi.

SHABER3.COM

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul’a sevk edildi.

Çalık hakkında bugün bir karar çıkabilir

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "Adli Tıp'a sevk edildi" dedi.

AMELİYAT EDİLİP, ANJİYO OLMUŞTU
Lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine tekrar gönderilen ve cezaevinde rahatsızlanarak anjiyo olduktan sonra da cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapılmıştı.

Çalık'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevindeyken yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde, kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Bunun üzerine geçen ay acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık, ameliyattan üç gün sonra tekrar cezaevine sevk edilmişti.

Ancak Buca Kırıklar Cezaevi’nde durumu yeniden kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, Başkan Çalık’ın sağlık durumunu "riskli" olarak değerlendirmişti.

“TUTUKLULUĞUNA DEVAM” KARARI GELMİŞTİ
Süreç devam ederken aylık tutukluluk incelemesi yapan Sulh Ceza Hakimliği, Çalık'ın tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYORDU
Adli Tıp Kurumu'ndan Mehmet Murat Çalık'ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin rapor bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Murat Çalık hakkında flaş gelişme: Adli Tıp'a sevkedildi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:24