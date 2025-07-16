Murat Çalık hakkında flaş gelişme: Adli Tıp'a sevkedildi, bugün tahliye olabilir!

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul’a sevk edildi.





Çalık hakkında bugün bir karar çıkabilir





Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "Adli Tıp'a sevk edildi" dedi.





AMELİYAT EDİLİP, ANJİYO OLMUŞTU

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine tekrar gönderilen ve cezaevinde rahatsızlanarak anjiyo olduktan sonra da cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hakkında aylık tutukluluk incelemesi yapılmıştı.





Çalık'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.





Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevindeyken yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde, kemik iliği biyopsisinde lenfoma şüphesi tespit edilmişti. Bunun üzerine geçen ay acil olarak ameliyata alınan Başkan Çalık, ameliyattan üç gün sonra tekrar cezaevine sevk edilmişti.





Ancak Buca Kırıklar Cezaevi’nde durumu yeniden kötüleşen Çalık, bu kez anjiyo için hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, Başkan Çalık’ın sağlık durumunu "riskli" olarak değerlendirmişti.





“TUTUKLULUĞUNA DEVAM” KARARI GELMİŞTİ

Süreç devam ederken aylık tutukluluk incelemesi yapan Sulh Ceza Hakimliği, Çalık'ın tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.





ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYORDU

Adli Tıp Kurumu'ndan Mehmet Murat Çalık'ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ilişkin rapor bekleniyor.