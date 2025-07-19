Murat Çalık için Adli Tıp yeniden tetkik istedi

Sağlık sorunalrına rağmen tutuklu yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı. Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi. Gelişmeyi duyuran Çalık’ın avukatı Melih Koçhan oldu. Koçhan duruma “Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır. Bu karar ne vicdani ne de insanidir. Takdir kamuoyunun ve yüce milletimizindir!” diyerek tepki gösterdi.



