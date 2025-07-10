Murat Çalık yoğun bakıma alındı

Cumhuriyet Halk Partili Çağla Biçer, kanser tedavisi geçmişi bulunan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmesinin ardından dün yeniden Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilerek yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.



Çalık hakkında hazırlanan sağlık kurulu raporuna dikkat çeken avukatları, "Cezaevi koşulları hayati tehlike yaratabilir" diyerek tahliye çağrısında bulunmuştu.



CHP'li Biçer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalık'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.



Çağla Biçer'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:



"Mehmet Murat Çalık, bugün acil durum gerekçesiyle önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.



Tıbbi değerlendirme süreci başlamadan önce, sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilmiştir.



Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış,



yarın anjiyo işlemi planlanlanmaktadır.



Kamuoyunu, süreç ilerledikçe düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."