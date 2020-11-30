Murat Dalkılıç'tan Saray güzellemesi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının müzik sektörünü derinden sarstığını belirtti.





Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve 30 milyon liraya mâl olan "sanal konserler" için savunmada bulunurken 60 kişilik liste hazırlanırken sanatçılar arasında ayrım yapılmadığını iddia etti.





"ORANIN SANATÇISI, BURANIN SANATÇISI AYRIMI YAPMAK YANLIŞ"





Dalkılıç, "Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü. Geniş bir sanatçı kadrosu vardı konserlerde. Yer almadıkları için konserleri eleştirmek, oranın sanatçısı, buranın sanatçısı diye ayrım yapmak çok yanlış. Unutmamak gerekiyor ki, bu etkinlik sayesinde müzik sektöründeki emekçi arkadaşlarımız para kazandı. Tabii ki bu konserlerde yer alacağım." dedi.





Şarkıcı Murat Dalkılıç, Saray'ın 60 kişilik sanal konser listesinde yer almıştı.





"Bu konserler siyasete alet edilmemeli, sanatçıyız biz." diyen Dalkılıç, "Sanatçının mahallesi olmaz. Ben kendimi ne bir partiye ne de bir mahalleye ait görüyorum. Siyaset üzerinden Cumhurbaşkanlığı Konserleri'ne yapılan eleştirileri de bu yüzden haksız buluyorum." dedi.





Dalkılıç, salgında müzik sektörünün büyük bir değişime girdiğini ve yeni şartların müzisyenleri dijitalleşmeye mecbur bıraktığını söyledi.



