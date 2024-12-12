Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te gerginlik: Murat Kurum su şişesini elinin tersiyle fırlattı /12 Aralık 2024 22:47

Meclis'te gerginlik: Murat Kurum su şişesini elinin tersiyle fırlattı

CHP’li Aygun Ergene Nehri’nden alınmış bir şişe su getirdi, Meclis'te Bakan Kurum'un önüne koydu. Kurum elinin tersiyle yere fırlatınca Meclis'te ortalık bir anda karıştı.

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından gerilim yaşandı.

Elinde bir şişe suyla kürsüye çıkan CHP'li Aygun, "Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşmuştunuz, İzmir Körfezi'nden su getirmiştiniz. Ben de size Ergene'den su getirdim. Ben şimdi bunları Sayın Bakan'a vereceğim" dedi.



MURAT KURUM'UN ÖNÜNE BIRAKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanına giden CHP'li Aygun elindeki şişeyi masaya bıraktı.

Ancak Bakan Kurum şişeyi elinin tersiyle itince Meclis bir anda karıştı.

Sözcü muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu son gelişmeyi şöyle aktardı:

CHP grubu Murat Kurum'un Plan Bütçe Komisyonu'ndaki yaptığı konuşmalara odaklandı.

Ne olmuştu o komisyonda? İzmir Körfezi'nden elinde getirdiği suyu CHP milletvekillerine göstermişti.

Kurum, "İzmir Körfezi bu halde CHP'li belediyeler oraları temizlemiyor" demişti.

Aradan 3 hafta geçti, bugün bütçe konuşmalarında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun elinde bir şişeyle kürsüye çıktı.

Ergene'nin suyu bu şekilde dedi. Sadece su değil elinde Kaz Dağları'ndan bir de kozalak getirdi. Bir de bir dövize sıfır yazdı.

Bakanlığın bize göre çalışmaları sıfırdır dedi. Kurum'un önüne getirdiklerini bıraktı. Kurum ayağa kalkıp şişeyi fırlattı.

O sırada AKP, CHP ve İYİ Parti grubu vekilleri ayağa kalktı, tansiyon yükseldi.
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