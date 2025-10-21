Murat Kurum'un övündüğü göz kamaştıran o cadde sular altında kaldı

Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor









Bakan Murat Kurum, 13 Ekim tarihinde Hatay’da Atatürk Caddesi’nde inşa edilen binaları X hesabından paylaştı. Kurum paylaşımına, “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” notunu düştü.









6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden olan Hatay’da, depremin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen sorunlar çözülemedi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 8 gün önce, “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” ifadeleri ile paylaştığı Atatürk Caddesi sular altında kaldı.Kurum’un “Yeniden Doğan Hatay” paylaşımında yer alan Atatürk Caddesi, sular altında kaldı. Hatay’da yayım yapan Antakya gazetesinin aktardığına göre vatandaşlar, “Eğer bu küllerinden doğan halimizse, vay halimize” diyerek tepki gösterdi. Gerçek görüntüler, paylaşımlardaki parıltılı tablonun gerçeği yansıtmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.