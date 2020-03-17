Murat Muratoğlu: Ufukta IMF göründü, 'ticari sır'lar ortaya dökülecek

Söz konusu destek planını irdeleyen Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Topladım, böldüm, çıkardım, çarptım… Maalesef kolay bir yolunu bulamadım. Türkiye ekonomisi kaldıramaz bu virüsün etkilerini" görüşünü dile getiriyor.







"Türkiye dünyada kimsenin güvenmediği bir İktidar tarafından yönetiliyor. Hiçbir yabancı yatırımcı Türk Lirası gibi yerel seçimleri kazanmak amacıyla bile sınırlandırılmış bir para birimine yatırım yapmaz" diyen Muratoğlu, "Çok fazla seçeneğimiz kalmadı! Hani büyük konuşup 'Bizden borç istedi' diye dalga geçiyorlardı ya… Türkiye tam IMF'ye gidecek kıvamda…" ifadesini kullanıyor.





Muratoğlu'ya göre, eğer Türkiye'nin hızla toparlanması isteniyorsa yeni krediler için yer açmak elzem:





"Bilançolarda bunca batık kredi varken ve işler her geçen gün sarpa sararken bir çözüm bulmak gerek. Çözüm için de kaynak sağlamak… Bankalar batık kredileri nasıl ellerinden çıkartacaklar? Hadi çıkartma kararı aldılar, kime yamayacaklar? Bilançoyu devlete yükleseler, devletin bilançosunun bunu kaldırması mümkün değil! Ayrıntılara boğmayayım ancak tek çıkar yol IMF'nin şefkatli kolları gibi görünüyor. Ekonomiyi o hale getirdiler ki güzel kardeşim, acı çekmeden düze çıkılmıyor. IMF geldi diyelim. 'Tam 12 saray, 13 uçak, ne ayak?' der. Ekonomiyi şöyle yöneteceksin, maaşları artırmayacaksın, giderleri keseceksin yoksa sana kefil olmam diye ekler. Her hesabı inceler… Hani yandaşlarla 'ticari sır' olarak imzalanan sözleşmeler var ya, 'Açıkla' der. Diyebilir mi? Tabii ki der… Sen ödeyemezsen bu parayı o ödeyecek. Bu nedenle son ana kadar IMF'yi aramamak için 'dayanmaya' çalışacaklar. IMF ile anlaşma AKP'nin siyasi olarak sonu olur mu? Daha önce yaptıkları geri viteslerin haddi hesabı yok! İlla buna da bir kılıf uydurulur. Zira sıkıntılara çare yok. Çareler çaresiz kalmak üzere… Virüsü değil ama ülkeyi yönetenleri millet seçti. Hiç kimse şikayet etmesin! Başkanlık sistemi hız demekti… IMF, en hızlı kurtuluş biçimi…"