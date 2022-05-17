Samanyolu Haber /Gündem / Murat Ongun görevden mi alındı? /17 Mayıs 2022 23:26

Murat Ongun görevden mi alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) belediye sözcülüğü görevinin kaldırıldığı belirtilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda Nagehan Alçı'nın da aralarında bulunduğu gaztecilerle olan pozunun tartışılmasıyla gündeme gelen sözcü Murat Ongun'un görev tanımı ise merak konusu oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda Nagehan Alçı'nın da aralarında bulunduğu gaztecilerle olan pozu uzun süre tartışılırken bu gelişme sonrası belediye sözcülüğü biriminin kaldırıldığını ifade edilmesiyle virlikte sözcü Murat Ongun'un görev tanımı ise merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Deniz Ogan imzası taşıyan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.

Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.

SÖZCÜLÜK KALDIRILDI; GÖREVE DEVAM

Bu ifadelerinden sonra bu akşam saatlerinde TELE1'in kulis haberine göre, İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun'un görevden alındığı ve İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'in İBB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Murat Ongun'un halen Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev yaptığı bildirildi. İBB Sözcülüğü için resmi kurum olmadığını bildiren kaynaklar ise bu birimin kaldırıldığını dile getirdi.
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