Samanyolu Haber /Gündem / Murat Ongun'dan CNN Türk'e 'Tevfik Göksu' tepkisi /02 Ocak 2022 22:08

Murat Ongun'dan CNN Türk'e 'Tevfik Göksu' tepkisi

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayınındaki iddilarına aynı platformdan cevap verme taleplerinin engellediğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Neler oluyor?" programına konuk oldu.Tevfik Göksu programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi hedef aldı.

YANITSIZ BIRAKTI

İBB temsilcileri yayına bağlanmak ve cevap haklarını kullanmak istese de CNN Türk bu talebi yanıtsız bıraktı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, cevap verme haklarının engellendiğini vurgulayarak CNN Türk'e tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? @cnnturk


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