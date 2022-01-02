Murat Ongun'dan CNN Türk'e 'Tevfik Göksu' tepkisi

YANITSIZ BIRAKTI





CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? @cnnturk











Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Neler oluyor?" programına konuk oldu.Tevfik Göksu programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi hedef aldı.İBB temsilcileri yayına bağlanmak ve cevap haklarını kullanmak istese de CNN Türk bu talebi yanıtsız bıraktı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, cevap verme haklarının engellendiğini vurgulayarak CNN Türk'e tepki gösterdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde: