Samanyolu Haber /Gündem / Murat Ongun'dan Fazilet durağı açıklaması /12 Nisan 2022 21:26

Murat Ongun'dan Fazilet durağı açıklaması

Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle ilgili konuşa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu dava süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine bağlı İETT yönetimini zor durumda bırakmak için bir duraktan onlarca kişinin otobüse bindiği iddiası yatgıya taşınan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, söz konusu dava süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

FAZİLET DURAĞI TARTIŞMASI

29 Mart 2020'de, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak Ongun"Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi.
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