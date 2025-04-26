Samanyolu Haber /Gündem / Murat Ongun'dan operasyonlarda hafta sonu vurgusu /26 Nisan 2025 19:48

Murat Ongun'dan operasyonlarda hafta sonu vurgusu

Tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, eşinin de gözaltına alındığı İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyona ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Sabah saatlerinde İBB'ye yapılan ikinci dalga operasyonda 50'nin üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya ve tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından ikinci dalga operasyona tepki gösterdi. Operasyonun piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü yapılmasına dikkat çeken Ongun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidara yönelik "Ha cumartesi ha pazartesi! Korktuğunuz her şey gerçek olacak." ifadelerini kulandı.

"TEK KORKTUKLARI PARA"

Ongun'un paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Kutsallara, ailelere dahi saldırdıkları bu operasyonu haftasonu yaptılar. Demek ki bu zalimlerin tek korkusu “Ekonomi ve Para Piyasaları”

Tek korktukları PARA!

Bu millet size benzemez. Değerlerini, örfünü, ananesini, kazanımlarını bilir.

Ha cumartesi ha pazartesi!
Korktuğunuz Her Şey Gerçek Olacak."
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