Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı.





Gözaltılara ilişkin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan açıklama geldi.





"SAVUNMAYI HEDEF ALMAK, ADALETİN KALBİNE SALDIRMAKTIR"

Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:





"Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir!"