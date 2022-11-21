Murat Ülker’den merak uyandıran Bitcoin paylaşımı

Türkiye’nin en zengin işinsanlarından Murat Ülker son dönemde Linkedin hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pladis Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker’in “hayat pahalılığı” ve “işsizlik”ten, “Kuran’ın nasıl okumak” gerektiğine, “kibir ve güç sarhoşluğu”ndan, “dijital medya yatırımları”na kadar birçok konuda dile getirdiğini görüşleri sosyal medya hesabından binlerce kişiye ulaştı.



Ülker’in Linkedin hesabından yaptığı son paylaşım ise merak uyandırıcı nitelikteydi. Zira Pladis Başkanı, hem Türkçe hem İngilizce olarak “geliyor gelmekte olan” yazdı. Bu ifade son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif siyasetçilerin çokça kullandığı bir slogan haline gelmesi Ülker’in bu sözlerine ilgiyi arttırdı.



Ancak gerçek hemen bu sözlerin altında etiketlerde net olarak görünüyordu. #bitcoin #blockchain #money #banking #iot etiketleri kullanan Murat Ülker, aslında bir girişimci olan Granny&Smith CEO’su Lars Behrendt’in paylaşıma atfen bu sözleri dile getirmişti. 49 yaşındaki Alman girişimci, yaptığı paylaşımda “bu altı dakika bankacılar ve geleneksel finansal kurumlar için bir kabus olacak” diyerek yıllar önce Bitcoin ve kripto paralar hakkında yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunuyordu.



Murat Ülker’in “geliyor gelmekte olan” dediği Bitcoin, Türkiye’nin döviz kuruna Kur Korumalı Mevduat hamlesi yapmaya hazırlandığı Ekim 2021’de 61,374 doları gördükten sonra şimdilerde 16 bin-17 dolar seviyesinde geziyor.