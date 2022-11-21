Samanyolu Haber /Ekonomi / Murat Ülker’den merak uyandıran Bitcoin paylaşımı /21 Kasım 2022 12:51

Murat Ülker’den merak uyandıran Bitcoin paylaşımı

Pladis Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in, “geliyor gelmekte olan” dediği Bitcoin, Türkiye’nin döviz kuruna Kur Korumalı Mevduat hamlesi yapmaya hazırlandığı Ekim 2021’de 61,374 doları gördükten sonra şimdilerde 16 bin-17 dolar seviyesinde geziyor.

SHABER3.COM

Türkiye’nin en zengin işinsanlarından Murat Ülker son dönemde Linkedin hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pladis Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker’in “hayat pahalılığı” ve “işsizlik”ten, “Kuran’ın nasıl okumak” gerektiğine, “kibir ve güç sarhoşluğu”ndan,  “dijital medya yatırımları”na kadar birçok konuda dile getirdiğini görüşleri sosyal medya hesabından binlerce kişiye ulaştı.

Ülker’in Linkedin hesabından yaptığı son paylaşım ise merak uyandırıcı nitelikteydi. Zira Pladis Başkanı, hem Türkçe hem İngilizce olarak “geliyor gelmekte olan” yazdı. Bu ifade son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif siyasetçilerin çokça kullandığı bir slogan haline gelmesi Ülker’in bu sözlerine ilgiyi arttırdı.

Ancak gerçek hemen bu sözlerin altında etiketlerde net olarak görünüyordu. #bitcoin #blockchain #money #banking #iot etiketleri kullanan Murat Ülker, aslında bir girişimci olan Granny&Smith CEO’su Lars Behrendt’in paylaşıma atfen bu sözleri dile getirmişti. 49 yaşındaki Alman girişimci, yaptığı paylaşımda “bu altı dakika bankacılar ve geleneksel finansal kurumlar için bir kabus olacak” diyerek yıllar önce Bitcoin ve kripto paralar hakkında yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunuyordu.

Murat Ülker’in “geliyor gelmekte olan” dediği Bitcoin, Türkiye’nin döviz kuruna Kur Korumalı Mevduat hamlesi yapmaya hazırlandığı Ekim 2021’de 61,374 doları gördükten sonra şimdilerde 16 bin-17 dolar seviyesinde geziyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Murat Ülker’den merak uyandıran Bitcoin paylaşımı Sonraki Haber >>

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:52