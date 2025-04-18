Murat Ülker isyan etti: 'Hakkınızı elde etmek için artık haraç veriliyor'

Türkiye'nin en zengin iş adamı olan ve Fenerbahçe taraftarlığının yanı sıra kulübe yaptığı maddi yardımlarla da bilinen Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.





Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar sosyal medya hesabından rüşvet tartışması başlattı.





Buna yanıt veren Murat Ülker, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:





"Sevgili Kaan Sidar, rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle olabiliyor derler. Çaresi de bilinir amma..."