Murat Ülker neden bıraktı?

T24 yazarı Barış Soydan, Ülker Grubu'nun yurt dışı yatırımları ile büyümeye devam ettiğini belirtti ve Murat Ülker'in ayrılma sebebi ile ilgili, ""Babam Sabri Ülker yönetim kurulu başkanlığını bana 15 yılda devretmişti. Benim 20 yıl oldu. Geç bile kaldım." sözlerine dikkati çekti.







Soydan, Ülker ailesinin geçmişte kazandıkları parayla İstanbul'da çok sayıda arazi satın aldıklarına değindi ve ekledi:





"Murat Ülker, 'Binlerce dönüm' diyor. Bunda bankalara olan güvensizlik rol oynamış. Malum bir zamanlar banka iflası Türkiye için vaka-i adiyedendi. Bankalarla birlikte devletin sigorta ettiği meblağın dışındaki büyük mevduatlar da batıyordu. Ülker Ailesi bu nedenle araziye yatırım yapmayı tercih etmiş. Bu Ülker için önemli bir avantaj. Fakat Türkiye kriz ortamında. Bu ortamda gayrimenkule ve diğer varlıklara değerini verecek yatırımcı bulmak zor. Buldunuz diyelim. Bakalım bankadan kredi alabilecek mi?





Ülker'in başına gelen tam da bu. Murat Ülker, çeşitli alıcılarla birçok varlık için el sıkıştıklarını ama bankalar kredi vermeyi reddettiği için sürecin yarım kaldığını öğrendim. Bankaların 2018'in Ağustos ayında patlayan kur krizi sonrasında kredilerde sert fren yaptığı biliniyor. Görünen o ki, Ülker'in kaderi Türkiye ekonomisinin kaderiyle kesişmiş durumda…"





500 MİLYON DOLARA KAHVE ZİNCİRİ STARBUCKS'A RAKİP OLACAK





Soydan, Ülker Grubu'nun bir yandan bankalara olan borçlarını temizlerken bir yandan da yurt dışında yatırım yaparak büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti ve, "En önemli, en çok para harcayacakları proje, Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde açmayı planladıkları Godiva Cafe'ler. Murat Ülker, bu kafelerin Starbucks'ların premium'ları konseptinde olacağını söyledi. Bu işe ne kadar para harcayacaklarını da öğrendim: 500 milyon dolar." notunu düştü.





UNITED BISCUITS FİRMASINDA SIKINTI EMEKLİLİK FONU





Murat Ülker'in yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüreceğine işaret eden Soydan, "Yanılmıyorsam yurtdışındaki işlerin bağlı olduğu Pladis'in yönetim kurulu başkanlığını da sürdürüyor. Bu arada, Murat Ülker'e İngiltere'de satın aldıkları United Biscuits'te işlerin kötü gittiği iddialarını da sordum. Bunu yalanladı ve İngiltere'de satışlarının az da olsa arttığını söyledi. United Biscuits'teki tek sıkıntının, şirketin emeklilik fonunun finansal yapısındaki bozulma olduğunu söyledi. Şirket emeklilik fonuna zaman zaman kaynak aktarıyor. Ama Murat Ülker'in dediğine göre birkaç milyon sterlin kadar." satırlarıyla yazısını noktaladı.



