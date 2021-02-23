Samanyolu Haber /Ekonomi / Murat Ülker sessizliğini bozdu: Parayı yurtdışına mı kaçırıyorum? /23 Şubat 2021 11:55

Murat Ülker sessizliğini bozdu: Parayı yurtdışına mı kaçırıyorum?

65 bin kişiyi istihdam eden ve 2020 yılında 75 milyar TL satış hasılatı elde eden Ülker'in sahibi Murat Ülker ailesi ve kendisi hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. "Sermayeyi yurt dışına kaçırdığına" dair iddiaların doğru olmadığını belirten Ülker, "Kazancımızı ülkemize getiriyoruz. Şirketin aslı burada. Evim de burada. Dünyanın başka hiçbir yerinde evim yok." dedi.

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Ülker’in de sahibi olan Yıldız Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, İngiltere’nin başşehri Londra’da kurduğu Pladis şirketine devretmesi ile başlayan “parayı yurt dışına kaçırıyor” eleştirilerine cevap verdi.

“Sadece Ülker ile  büyüyemeyeceğimizi anlayınca dünyaya baktık. Godiva ve McVitie’s de satılıyordu, aldık.” diyen Ülker, “Sermayemiz Türk sermayesi ve burada. Evim de burada. Dünyanın başka hiçbir yerinde evim yok.” ifadelerini kullandı.

EN ZENGİN BİSKÜVİ-ÇİKOLOTA YAPAN OLUR MU?

Yurt dışında yatırım yaptıkları için yerli ve milli olmadıkları yönünde eleştiriler aldıklarını belirten Ülker, “Adamın yurtdışında işi varmış’ deniliyor. Türk sınırları içinde mi kalalım? Yerli ve milli olmak bu değil. Bizim bilançomuz burada çıkıyor. Malın sahibi de biziz, ailemiz. Ailemiz de buradaki Yıldız Holding.” dedi.

Ülker, Türkiye’nin yüksek katma değerleri üretim açığını şu sözlerle özetledi: “Sen en zenginsin’ diyorlar. En zengin bisküvi, çikolata yapan olur mu? Bir ülkenin sanayisi kocaman şirketleri olur.”

Dünya liginde öne çıkabilmek maksadıyla Godiva ve McVitie’s markalarını satın aldıklarını ifade eden Ülker, “Sermayeyi başka devlete götürmek, iş adamı bile olmayan kişilerin mülahazalarıdır. Kazancımızı kendi ülkemize getiriyoruz, çünkü şirketin aslı burada. Evim de burada ve dünyanın başka hiçbir yerinde evim yok.”

"Pandemide kendimizi yeni düzene adapte ettik. İnovasyon kaslarımız iyi çalışıyor. Koronavirüsle birlikte tüm holding şirketlerini yeni duruma adapte edebilmek için gönüllülük esasına dayalı global bir çalışma grubu oluşturduk. Tele-Çalışma Disruption Grubu adını verdiğimiz bu grubun çağrısıyla tüm dünyadaki şirketlerimizden 82 proje fikri geldi."

Murat Ülker, ZOOM üzerinden katıldığı üç ayrı konferansta üniversite öğrencileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Yöneltilen bazı sorular ve Ülker’in verdiği cevapları Kronos haber derledi. 
Konuşmanın diğer önemli ayrıntılarını okumak için tıklayınız
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