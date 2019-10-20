Samanyolu Haber /Ekonomi / Murat Ülker'den kritik karar /20 Ekim 2019 20:45

Murat Ülker'den kritik karar

2020'de koltuğu yeğeni Ali Ülker'e devretmeye hazırlanan Murat Ülker büyük oğlu Yahya'ya yönetim kurulunda görev vermişti. Şimdi de...

SHABER3.COM

Türkiye'nin en zengin üç işadamından biri olarak gösterilen Murat Ülker, büyük oğlu Yahya'dan sonra ikiz oğullarını da kendisinden sonrası için hazırlıyor.
 
Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya 2019 yılı başında hem grup şirketlerinin hem de Ülker markalarının sahibi Yıldız Holding'in yönetim kurulunda görev almaya başlamıştı. 

Murat Ülker’in Yahya'nın haricinde Mustafa ve Fatih isimli ikiz oğlu var. İkizler lisans (üniversite) eğitimine bu sene başladı.

Yıldız Holding’de imtiyazlı hisseleri elinde tutan  iki holding'den Üs Holding Murat Ülker’in ablası Ahsen Özokutur’a, Kökler Holding ise Murat Ülker’e ait.

ÜNİVERSİTEDE İKEN İŞ HAYATINA HAZIRLIK!

Kökler Holding’in yönetim kurulunda Murat Ülker, büyük oğlu Yahya Ülker, eşi Fatma Betül Ülker yer alıyordu.

Murat Ülker bu yıl üniversiteye başlayan Mustafa Ülker ve Fatih Ülker’i de yönetim kuruluna aldı. 

Böylece ikizler ailenin varlığını idare eden Kökler Holding’in yönetim kurulunda iş hayatına atılmadan önce görev aldı. 

Murat Ülker'in büyük oğlu Yahya (üstte solda), bir yıldır Yıldız Holding yönetim kurulu üyesi olarak babasının yanında tecrübe kazanıyor. Yahya Ülker 3 Nisan'da Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti.
 
2020'DE KOLTUĞU BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

Kritik karar Murat Ülker'in yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu 2020’de yeğeni Ali Ülker’e bırakacağına dair hazırlıkların bir parçası olarak yorumlandı.

Yıldız Holding’in 14 ülkede 80 fabrikası var. 45 bini Türkiye’de olmak üzere 60 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor. 2018 yılı sonunda yıllık satış hasılatı 50 milyar TL'ye yaklaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Murat Ülker'den kritik karar Sonraki Haber >>

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:52:11