Murat Ülker'den kritik karar

Türkiye'nin en zengin üç işadamından biri olarak gösterilen Murat Ülker, büyük oğlu Yahya'dan sonra ikiz oğullarını da kendisinden sonrası için hazırlıyor.

Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya 2019 yılı başında hem grup şirketlerinin hem de Ülker markalarının sahibi Yıldız Holding'in yönetim kurulunda görev almaya başlamıştı.





Murat Ülker’in Yahya'nın haricinde Mustafa ve Fatih isimli ikiz oğlu var. İkizler lisans (üniversite) eğitimine bu sene başladı.



Yıldız Holding’de imtiyazlı hisseleri elinde tutan iki holding'den Üs Holding Murat Ülker’in ablası Ahsen Özokutur’a, Kökler Holding ise Murat Ülker’e ait.



ÜNİVERSİTEDE İKEN İŞ HAYATINA HAZIRLIK!

Kökler Holding’in yönetim kurulunda Murat Ülker, büyük oğlu Yahya Ülker, eşi Fatma Betül Ülker yer alıyordu.

Murat Ülker bu yıl üniversiteye başlayan Mustafa Ülker ve Fatih Ülker’i de yönetim kuruluna aldı.

Böylece ikizler ailenin varlığını idare eden Kökler Holding’in yönetim kurulunda iş hayatına atılmadan önce görev aldı.

Murat Ülker'in büyük oğlu Yahya (üstte solda), bir yıldır Yıldız Holding yönetim kurulu üyesi olarak babasının yanında tecrübe kazanıyor. Yahya Ülker 3 Nisan'da Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti. 2020'DE KOLTUĞU BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR





Kritik karar Murat Ülker'in yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu 2020’de yeğeni Ali Ülker’e bırakacağına dair hazırlıkların bir parçası olarak yorumlandı.