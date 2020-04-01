Samanyolu Haber /Gündem / Muratoğlu: Bağış için İtalya'ya gemi, İspanya'ya uçak, bize de IBAN gönderdi /01 Nisan 2020 10:12

Muratoğlu: Bağış için İtalya'ya gemi, İspanya'ya uçak, bize de IBAN gönderdi

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, yardım kampanyasıyla ilgili ''vatandaşında ciddi ciddi para var sanıyor sanırım! Devlete yardım etmek istesem neden SMS atayım? Gider 3 litre benzin alırım, vergiyle 10 lira kazandırırım!"

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Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Millet şu zor günleri atlatmak için tam devletinden para istiyordu ki, devlet uyanıklık yaptı. Önce davrandı. Yaklaşık 5 saatlik kabine toplantısından vatandaşın destek olması kararı çıktı! Bağış için İtalya'ya gemi, İspanya'ya uçak bize IBAN numarası gönderdi. Durumu olmayanların en azından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına SMS ile 10 lira katkıda bulunmalarını istedi! Vatandaşında ciddi ciddi para var sanıyor sanırım! Devlete yardım etmek istesem neden SMS atayım? Gider 3 litre benzin alırım, vergiyle 10 lira kazandırırım!" diye yazdı.

Muratoğlu, " Haliyle kıt kaynaklarınızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcar, dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık cami açar, gidip de Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek pay ödemesi yaparsanız, kendi vatandaşınızı böyle ortada bırakırsınız! Hani bilgisayar kilitlenince bütün düğmelere aynı anda basarsınız ya… Çare kalmayınca çıkış yolu bulamadı, belli ki şahsım onu denedi… Oysa başkanlık sistemini kapatıp parlamentoyu açsa düzelirdi belki!" ifadesini kullandı. 
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