Samanyolu Haber /Spor / Muriqi Fenerbahçe taraftarından helallik istedi /13 Eylül 2020 16:01

Muriqi Fenerbahçe taraftarından helallik istedi

Serie A takımların Lazio'ya transfer olacak Vedat Muriqi, Fenerbahçe taraftarından hakkını helal etmesini istedi. Muriqi, Türkiye ve Kosova'yı iyi temsil etmek için çalışacağını söyledi.

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 Fenerbahçe’nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, transfer olacağı Lazio kulübüyle anlaşmak üzere İtalya’ya gitti. Muriqi, uçuş öncesinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Lazio’yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Sezonun çoğunda çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı” diye konuşan Muriqi, Lazio’da başarılı olmak istediğini söyledi. Muriqi şöyle devam etti:

“Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim burada başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın daha büyük kulüplerinde oynamak. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin. Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız.”

Ayrıca kendisine ileride Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği sorusu sorulan Muriqi, hedefinin dönmek değil daha iyi yerlere gitmek olduğunu vurguladı.

Muriqi’nin birkaç gün içinde Serie A takımlarından Lazio ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 
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