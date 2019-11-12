Samanyolu Haber /Spor / Muriqi, milli takım kadrosundan çıkarıldı /12 Kasım 2019 20:08

Muriqi, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Muriqi, sakatlığı nedeniyle Kosova kadrosundan çıkarıldı. Tedavisine kulüpte devam edilecek.Fenerbahçe’nin forveti Vedat Muriqi, Kosova Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Çekya ve İngiltere yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

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Kosova Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Muriqi sakatlığı nedeniyle Çekya ve İngiltere maçlarında oynayamayacak.

Açıklamada, “Oyuncunun bu önemli mücadelelerde takım arkadaşlarına yardımcı olma yönündeki azami çaba ve isteğine rağmen, İsviçre’de alanında uzmanlarla yapılan tıbbi muayene ve istişarelerin ardından oyuncunun maçlarda oynamasının imkansız olduğu belirlendi. Oyuncunun durumundaki olası bir değişiklikte kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

‘TEDAVİSİNE KULÜPTE DEVAM EDİLECEK’

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada ise “Milli takıma çağrılan Vedat Muriqi, milli takımda yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılmıştır. Kasımpaşa maçında ayak bileğinde dönme yaşayan oyuncunun 4 günde iki maç yapması uygun görülmemiştir. Milli takımda oynamasının sakatlığını ileri götüreceğinden dolayı tedavisine kulüpte devam edilecektir” denildi.

Muriqi, EURO 2020 Elemeleri’nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.14 Kasım’da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım’da evinde grup birincisi İngiltere’yi konuk edecek.

2016 yılında UEFA ve FIFA’ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi’nde 3’üncü Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri’nde ise A Grubu’nda İngiltere ve Çekya’nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor. 

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