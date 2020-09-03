Tecavüzcüye sahip çıkan AKP, Kadirova için ne yaptı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, parti genel merkezinde kadın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.





Batman’da İpek Er’e tecavüz ve intihara sürükleyerek ölümüne sebep olmaktan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tutuklandıktan 1 hafta sonra serbest bırakıldığına işaret eden Başaran, bu durumun “özel bir yönelim” sonucu olduğunu kaydetti.





"AKP MEDYASI MUSA ORHAN'I SAHİPLENDİ"





Başaran, Orhan’ın serbest bırakılmasına karşı kadınların itirazlarını yükselttiğine dikkati çekerek, “Ancak maalesef iktidara yakın basın aracılığıyla ve iktidar sözcüleri tarafından Musa Orhan’ı sahiplendiklerini görüyoruz. Her gün İpek Er’i suçlayıcı, neredeyse suçlu gösterecek, Musa Orhan’ı mağdur gibi gösterecek bir takım yazıların yazıldığını, bunun örgütlendirildiğini çok iyi görüyoruz.” dedi.





"TECAVÜZ FÂİLİNİN KİMLİĞİ KORUMA KALKANI"







Tecavüz fâili Orhan’ın üniformalı olmasının cezasızlık politikasını beraberinde getirdiğini kaydeden Başaran, “Gördük ki fâilin kimliği bir koruma kalkanı. Kendisi ifade etmişti; ‘bana bir şey olmaz’ diye. Musa Orhan’a bir şey olmadı, dosyada suçu sabit olmasına rağmen Musa Orhan serbest bırakıldı. Görevinden ihraç edildi, ancak elini kolunu sallayarak bu suçu işleme iradesini devam ettiğini görüyoruz.” diye konuştu.





Ağustos ayı içinde 27 kadının erkekler tarafından katledildiğini aktaran Başaran, kadın cinayetleri karşısında iktidarın takındığı tavrı eleştirdi.





HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, AKP'nin Çakıcı Affı ile tecavüzcüleri sokağa saldığını söyledi.





Başaran, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aşkın tarifini yapacağına salgın başladığı zaman istediğimiz gibi acil eylem planı açıklamalıydı, kadınların can güvenliğini güvence altına almalıydı.” şeklinde konuştu.





ÇAKICI AFFI İLE SERBEST BIRAKILDILAR, EŞLERİNİ ÖLDÜRDÜLER







Başaran, AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "Çakıcı Affı" diye bilinen İnfaz Kanunu ile kadına yönelik şiddet uygulayanları serbest bıraktığını, tahliye edilen suç makinelerinin aynı suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.





Başaran, şunları söyledi: “Yine iktidarın bazı alanlarda istismarcıları ve tecavüzcüleri nasıl koruduğuna yönelik bir örneği de Sakarya’da bir tarikat liderinin istismar olayında gördük. Yine bir örnek Kilis’ten. 17 yaşında genç bir kadın tecavüze uğradı, ancak çocuk doğurunca bu anlaşıldı. Musa Orhan vak'asında olduğu gibi önce bu erkek tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. İşte iktidarın kadınlar ve çocuklar için sunduğu ortam bu.”





"AKP NADİRA KADİROVA İÇİN NE YAPTI?"







AKP Ankara Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova için iktidara, “Ne yaptınız?” diye soran Başaran, “Bırakın dokunulmazlığının kaldırılmasını, dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı. Ailesi defalarca çağrı yapmasına rağmen bu konu ile ilgili bir araştırma yapılmadı ve üstü örtüldü." dedi.





Başaran, "Genç bir kadın bir milletvekilinin evinde, silah kullanmasını bilmediğini söylenmesine rağmen yaşamını yitirdi. Bizden hesap sormaya çalışanlar bu konularda en son hesap soracak kişiler.” diye konuştu.