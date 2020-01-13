Müşerref hakkındaki idam kararı kaldırıldı

Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde Yüksek Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkındaki idam kararını bozdu. Mahkeme, bu kararın 'yasal olmadığına' hükmetti; Müşerref'in adil yargılanmadığı ve idam cezasının yasalara aykırı biçimde verildiği belirtildi.







Hükümeti temsil eden Savcı Ishtiaq A. Han, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Müşerref'in yargılanması için özel mahkeme kurulmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Han, Müşerref'e 2007 yılında anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle verilen cezaya ilişkin anayasa maddesinin 2010 yılında değiştiğini ve bu nedenle yasanın geriye doğru uygulanamayacağını belirtti.





Han, "Suç duyurusunda bulunulması, mahkemenin oluşumu, kovuşturma ekibinin seçimi, hepsi yasadışı. O, (Müşerref) özgür bir adam. Şu an ititbariyle hakkında herhangi bir karar yok" dedi.





Ne olmuştu?





Pervez Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti. Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.





Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019'da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Eski Cumhurbaşkanının avukatları 27 Aralık'ta karara itiraz etmiş ve itiraz 9 Ocak'ta görüşülmeye başlanmıştı.





Müşerref, "Bu dava bana karşı kişisel intikam almak için açıldı" sözleriyle karar tepki göstermişti.