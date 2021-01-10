Musevi bilimadamı gözüyle Gülen ve Hizmet

Huddled Masses direktörü Dr. Ali Yurtsever yönettiği yayında konuşan Soltes, mistisizm konusunda dünya çapındaki en önemli isimlerinden olarak kabul ediliyor. 15 sene kadar önce Washington’daki Rumi Forum ve Georgetown Üniversitesindeki diyalog faaliyetleri vasıtasıyla Fethullah Gülen ve ve Hizmet Hareketi’ni tanıyan Soltes, farklı ülkelerdeki Hizmet mensuplarıyla görüştü, kış kamplarına katıldı.





80 kadar kişiyle röportaj yaparak “Dünyayı Kucaklamak” isimli kitabında Mevlana ve Gülen’nin düşüncelerini karşılaştırdı. Şimdi de yeni kaleme aldığı Gülen’in entellektüel biyografisi kitabı yayınlanmak üzere.





Programda, Gülen’le ilk karşılaşmasını anlatan Profesör Soltesi, onu beklediğinden de daha mütevazı, entellektüel ve feraset sahibi bir lider olarak bulduğunu ifade etti.

15 Temmuz’u Erdoğan tarafından planlanan sahte bir darbe olarak niteleyen Soltes, Erdoğan’ın ülkesindeki ve dünyadaki tüm eğitim faaliyetlerini baltalayarak aslında Hizmet Hareketi’nden ziyade Türkiye’ye zarar verdiğinin altını çizdi.





Toplam 19 dakikalık İngilizce röportaj Türkçe alt yazılı olarak da bulunuyor. Program, Huddled Masses’in Youtube kanalında izlenebilir.