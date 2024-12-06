Samanyolu Haber /Gündem / MÜSİAD Başkanı'nın çifte standardı tepki çekti: İşçiye yüzde 25, kendine yüzde 55 /06 Aralık 2024 14:16

MÜSİAD Başkanı'nın çifte standardı tepki çekti: İşçiye yüzde 25, kendine yüzde 55

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın "Asgari ücret zammı yüzde 25'ten fazla olmamalı" sözleri büyük tepki çekmişti. Asmalı ile ilgili bir skandal ortaya çıktı. İşçiler için yüzde 25 zam isteyen Asmalı, kendi yaptırdığı villalara 1 yılda yüzde 55 zam yaptı.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti. Asmalı'nın bu açıklamaları büyük tepki çekti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Mahmut Asmalı hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Özdemir, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Asmalı'nın kendi yaptırdığı villalara son 1 yılda yüzde 55 zam yaptığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili konuşan Özdemir, "Bu MÜSİAD Başkanı'nın bir şirketi var. Geçen yıl yaptığı villaları 29 milyona satışa çıkarmış. Bu sene ise fiyatları 45 milyona yükseltmiş. Yani 1 yılda yüzde 55 zam yapmış. Kendi yaptığı villalara yüzde 55 zam yaparken, emekçiye yüzde 25 zam yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.
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