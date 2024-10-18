MÜSİAD üyesinden Filistin 'Paravanı'yla İsrail'e ihracat!

İsrail'in bir yıldır Filistin halkını hedef alan katliamları 42 binden fazla insanı öldürürken, milyonlarcasını da insani bir krize sürükledi. İsrail'e Türkiye'den sözlü olarak tepki gelirken, ticaretin devam etmesi büyük tepki çekince iktidar aylar sonra yaptırım uygulamaya ikna oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu ve hiçbir tescil işlemi yapılmadığını açıkladı.







Ancak bu açıklamanın gerçeği tam olarak yansıtmadığı anlaşıldı. Gazeteci Metin Cihan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda MÜSİAD üyesi İÇDAŞ’ın İsrail'e çelik tedarik etmeye devam ettiğini, üstelik bunu "Filistin’i paravan olarak kullanarak" yaptığını yazdı.





'ŞİRKETE ÖZEL GÜMRÜK AÇILMIŞ'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Metin Cihan, paylaşımında şu verilere yer verdi:





“MÜSİAD üyesi İÇDAŞ İsrail'e hâlâ çelik tedarik ediyor ve üstelik kağıt üzerinde bu çeliği Filistin'e gönderiyormuş gibi gösteriyor. Anlatayım. Gümrüklerden Ağustos ayı ihracat rakamlarına bakıyordum. Biga Gümrüğü dikkatimi çekti. 2023'e kadar İsrail'e ihracat vardı ama 2024 yılında yoktu (ticaret yasağı nedeniyle). Buraya kadar normal. Fakat bir de ne göreyim? 2023'e kadar Filistin'e ihracat yoktu ama 2024'te birden bire Filistin'e milyon dolar mertebesinde ihracat yapılmıştı.





Kaynak: TÜİK







Biga Gümrüğünden birden bire Filistin'e ne yolluyor olabiliriz diye bakayım derken şunu öğrendim. Meğer bu Gümrük İÇDAŞ fabrika arazisinin içindeymiş. İÇDAŞ, ihracatını rahatça yapabilsin diye bu şirkete özel gümrük açılmış. Açılışı bakan yapmış.





'İSRAİL'E ÇELİĞİ HALA BİZ GÖNDERİYORUZ'

Kaynak: Ticaret Bakanlığı





İÇDAŞ ne ihraç ediyor? Çelik. Kime? İsrail'e. Ya da tersinden söyleyeyim. İsrail ordusu çelik ihtiyacını hangi ülkeden karşılıyor? Türkiye'den. Kimden? İÇDAŞ'tan. Nitekim, Biga gümrüğünden ne ihraç ediliyormuş diye baktığımızda da demir çelik görüyoruz.





Kaynak: TÜİK





İÇDAŞ kim? MÜSİAD üyesi. Açılışlarına Erdoğan katılıyor. Diyanet işleri başkanımızdan hizmet ödülü alıyor. Bir ödül de İsrail Devletinden alıyor. Çünkü İsrail ordusunun çelik ihtiyacını karşılıyor. Katliamlar devam ederken bile bu ticaretten vazgeçmiyor.





'GÖSTERMELİK ÜLKE DİYE UTANMADAN FİLİSTİN'İ SEÇTİLER'

Bildiğiniz gibi, İsrail'in katliamlarına tedarikçliğimiz ortaya çıkınca ve bu durum seçim sonuçlarına da yansıyınca İsrail ile ticarete göstermelik bir yasak gelmişti. Artık gümrük kayıtlarımızda İsrail'e mal göndermiyormuşuz gibi görünüyor. Ama İsrail bizden örneğin çelik almak zorunda. Biz bir şekilde İsrail'e çelik göndermek zorundayız.





Karşılıklı olarak anlaşıp bu konuda çözümü üçüncü ülkeler üzerinden buldular. Hiç utanmadan en çok da Filistin'i seçtiler.





'SAHTE EVRAK DÜZENLENİYOR'



İsrail Gazze'yi yakıp yıkıp katliamlar gerçekleştirdi. Maalesef, bunu söylemek çok zor ama, gerçek şu ki, Türkiye olarak bu katliamlara malzeme tedarik ettik ve hâlâ ediyoruz. Hatta şimdilerde açlık ve bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Filistin'i, resmi evraklarda ticaret yasağını aşmak için kullanıyoruz. İsraillilerin ya da İsrail işbirlikçilerinin orada kurulu şirketlerine gönderiliyormuş gibi evrak düzenleyip, İsrail'e çelik göndermeye devam ediyoruz. Karşılığında o şirketlere %3 ile %5 arasında komisyon ödüyoruz. Düzen böyle işliyor.”





'NETANYAHU'NUN ONAYIYLA YAPILIYOR'

Metin Cihan, bu paylaşımlarının ardından da şu açıklamayı yaptı:





"İsrail ile ticaretin Filistin halkıyla alay ederek devam ettiğini Mersin Gümrük kayıtlarında da görebiliyoruz. 1 yıldır İsrail'in katliamlarına tedarikçilik yapmayı kesmedik, kesemedik. Üstelik, Bu ticaretin sürmesi için utanmadan Filistin'i kullanıyoruz. Netanyahu'nun onayıyla gerçekleşen bu yöntemi İsrail gazetesi yazmıştı. Türkiye'den gelen mallar kesilirse İsrail zarara uğrayacağı için, Filistin ile ticaret yapılıyormuş gibi göstererek ticaretin devam edeceğini duyurmuşlardı."