Müsilaj felaketi dipte: Aşağıda göz gözü görmüyor!

Uzmanların 'Marmara Denizi'nin pandemisi' olarak nitelendirdiği müsilaj, denizin altını, üstüne göre daha da olumsuz etkiledi. Binlerce balığın öldüğü Erdek Körfezi'ne dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, çektiği fotoğrafı kişisel Twitter hesabında paylaştı.







Sarı, "Bugün kendim daldım. Kıyıdan 18 m'ye kadar indim. Müsilaj oluşumu devam ediyor ne yazık ki. Denizin dibi müsilaj örtüsüyle kaplanmış durumda. Fotoğrafı büyütüp bakın lütfen" dedi.





?Dalışın ardından açıklamada bulunan Prof. Sarı, yüzeyde görünenlerin 'buz dağının görünen kısmı' olduğunu söyledi. Esas tehlikenin aşağıda olduğunu vurgulayan Sarı, "Aşağıda üretimde hiçbir azalma yok. Üretim devam ediyor. Göz gözü görmüyor. Biz üç dalgıç aşağı indiğimizde yarım metre mesafeyi elimizde fenerlerle zor görüyoruz. Aşağıda görüş sıfıra yakın" diye konuştu. Sarı, şöyle devam etti:





"Müsilaj aşağıdaki bütün organizmaların dip yapısına çöküp dipte kalın bir tabaka oluşturmaya başlamış durumda. Süngerlere, mercanlara, Marmara Denizi'nde bulunan sarı, beyaz, siyah ve kırmızı mercanlara zarar vermiş durumda." diye konuştu.

Erdek sahilleri





