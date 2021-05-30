Samanyolu Haber /Gündem / Müsilaj felaketi Erdek'te /30 Mayıs 2021 10:32

Müsilaj felaketi Erdek'te

Marmara Denizi'ndeki deniz salyaları (müsilaj), Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahil şeridini kapladı.

SHABER3.COM

T24'ün haberine göre fotoğrafçı Özcan Yüksek, Erdek sahilinin müsilaj ile kaplandığı fotoğraflarını “Erdek'te denizin manzarası. Ne yazık ki!” notuyla paylaştı.

?CHP milletvekili Namık Havutça da, Erdek sahilindeki durumu Twitter hesabından bir video ile paylaştı.

Hükümete çağrı yapan Havutça, “Marmara Denizi müsülajdan nefes alamıyor. Dünyanın coğrafi hazinesi, Türkiye nüfusunun 4/3'ü, sanayisinin yüzde 40 bulunduğu Dünyanın tek içdenizi Marmara. Durum vahim. Ama AKP hükümetinin ÇEVRE bakanı hala görmüyor, duymuyor, söylemiyor. Daha ne olsun, insanlar mı ölsün?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de denizin hali görenleri endişelendiriyor.

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