Müsilaja AKP'den bahaneler: %99'u su, Avrupa kirliliği, iklim değişikliği...

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj, laboratuvar ortamında incelemeye alındı. İlk sonuçlara göre deniz salyasının yüzde 99'unun su olduğu tespit edildi.







Müsilaj inceleme görüntülerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yayımladı. Binpınar, "Müsilaj, yüzde 99'u su olan bir salgı" dedi. Ancak bu suyu bir filtreden geçirerek, ayırmanın oldukça güç olduğunu söyledi.





Meclis'te müsilaj sunumu





Birpınar, Meclis Çevre Komisyonu'nda da deniz salyasına ilişkin sunum yaparak, "Denizin ortasına belki bir platform kurup bu salyaları alıp suyunu tekrar denize verebilir miyiz diye çalışıyoruz" dedi.





Birpınar, müsilajın ortaya çıkmasının Avrupa'dan kaynaklı kirlilik dahil bir pek çok nedeni olduğunu da söyledi ve "Marmara'da sıcaklık 2 derece arttı bir de kirlilik eklendi" diye konuştu.





Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, Akdeniz’de de su sıcaklığının arttığına dikkat çekerek, bunun da tehlike bir durum olduğunu vurguladı.