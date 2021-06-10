Samanyolu Haber /Gündem / Müsilaja AKP'den bahaneler: %99'u su, Avrupa kirliliği, iklim değişikliği... /10 Haziran 2021 11:51

Müsilaja AKP'den bahaneler: %99'u su, Avrupa kirliliği, iklim değişikliği...

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorunu, Meclis Çevre Komisyonu'nda ele alındı. Komisyonda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, müsilajın laboratuvar incelemesinde alınan görüntülerini de paylaştı.

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Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj, laboratuvar ortamında incelemeye alındı. İlk sonuçlara göre deniz salyasının yüzde 99'unun su olduğu tespit edildi. 

Müsilaj inceleme görüntülerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yayımladı. Binpınar, "Müsilaj, yüzde 99'u su olan bir salgı" dedi. Ancak bu suyu bir filtreden geçirerek, ayırmanın oldukça güç olduğunu söyledi.

Meclis'te müsilaj sunumu

Birpınar, Meclis Çevre Komisyonu'nda da deniz salyasına ilişkin sunum yaparak, "Denizin ortasına belki bir platform kurup bu salyaları alıp suyunu tekrar denize verebilir miyiz diye çalışıyoruz" dedi. 

Birpınar, müsilajın ortaya çıkmasının Avrupa'dan kaynaklı kirlilik dahil bir pek çok nedeni olduğunu da söyledi ve "Marmara'da sıcaklık 2 derece arttı bir de kirlilik eklendi" diye konuştu. 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, Akdeniz’de de su sıcaklığının arttığına dikkat çekerek, bunun da tehlike bir durum olduğunu vurguladı.
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