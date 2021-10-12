Samanyolu Haber /Gündem / Müsilaj'dan sonra yeni bir kabus mu? /12 Ekim 2021 11:45

Müsilaj'dan sonra yeni bir kabus mu?

İstanbul Pendik’te balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi güç olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları tedirgin etti. 

SHABER3.COM

Pendik’te hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı.

Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi.

Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dediği gözlendi.

"İlk kez böyle bir şey gördüm"
Amatör balıkçı Serkan Koç, maddenin müsilajla ilgili olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı.

İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor" diye konuştu.
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