Musk açıklamasıyla İngilizleri kızdırdı: 'Ya karşı koyarsınız ya da ölürsünüz'

Elon Musk, aşırı sağcı aktivist Stephen Yaxley-Lennon, namı diğer Tommy Robinson tarafından Londra'da düzenlenen “krallığı birleştir” mitingine katılan kalabalığa hitaben, Birleşik Krallık'ta “parlamentonun feshi” ve “hükümetin değişmesi” çağrısında bulundu.





‘YA KARŞI KOYARSINIZ YA ÖLÜRSÜNÜZ’

Twitter (X) sahibi Musk, video bağlantısı üzerinden Robinson ile konuştu. Musk, “woke zihin virüsü”ne de sert çıkarak kalabalığa “şiddet geliyor” ve “ya karşı koyarsınız ya da ölürsünüz” dedi.





"İngiltere'de gerçekten bir hükümet değişikliği olması gerektiğini düşünüyorum. Yapamazsınız – dört yıl daha bekleyemeyiz, ya da bir sonraki seçim ne zaman olursa olsun, bu çok uzun bir süre. Bir şeyler yapılmalı. Parlamentonun feshedilmesi ve yeni bir oylama yapılması gerekiyor.”





MUSK’IN İNGİLTERE’YE İLK KARIŞMASI DEĞİL

Musk'ın İngiliz siyasetine karışması bu ilk kez olmuyor. İngiltere hükümetiyle çocuk istismarı çeteleri konusunda sözlü bir savaş başlattı ve 2023 tarihli Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı eleştirerek, bu yasayı ifade özgürlüğüne bir tehdit olarak nitelendirdi.





Nigel Farage ile sıcak bir ilişkisi olan Tesla patronu, Robinson'a verdiği destekle ilgili bir anlaşmazlık sırasında Reform UK liderinin değiştirilmesini talep etmeden önce, Farage'ın partisine bağış yapabileceği yönünde söylentiler bile vardı.





'ŞİDDET SİZE DE ULAŞACAK'

Musk, Londra'nın merkezinde toplanan kalabalığa şunları söyledi:





“Benim çağrım İngilizlerin sağduyusuna, yani etrafınıza dikkatlice bakıp ‘Bu böyle devam ederse, nasıl bir dünyada yaşayacaksınız?’ demenize yönelik.





Bu, makul merkezdeki, normalde siyasete karışmayan, sadece hayatlarını yaşamak isteyen insanlara bir mesajdır. Onlar bunu istemiyorlar, sessizler, sadece işlerine bakıyorlar.





Onlara mesajım şudur: Bu durum devam ederse, şiddet size de ulaşacak, başka seçeneğiniz kalmayacak. Burada temel bir durumdasınız.





Şiddeti seçseniz de seçmeseniz de şiddet size ulaşacak. Ya karşı koyarsınız ya da ölürsünüz, bence gerçek bu.”





‘SOLCULAR CİNAYET PARTİSİDİR’

Musk ayrıca kalabalığa, Charlie Kirk'ün ölümüne atıfta bulunarak “solcular cinayet partisidir” dedi.





“Solda çok fazla şiddet var, dostumuz Charlie Kirk bu hafta soğukkanlılıkla öldürüldü ve soldaki insanlar bunu açıkça kutluyor. Sol, cinayet ve cinayeti kutlayan partidir. Yani, bir dakika düşünün, burada karşı karşıya olduğumuz şey budur.”





Woke zihin virüsünün çoğu aslında aşırı ırkçı, aşırı cinsiyetçi ve genellikle din karşıtı, ama sadece Hıristiyanlık karşıtı, neden Hıristiyanlık karşıtı? Bu haksızlık... Önemli olan tek şey bu olmalı, benim uyanık zihin virüsü dediğim şey, tüm bunlara karşı.”





110 BİN KİŞİ KATILDI

On yıllardır düzenlenen en büyük milliyetçi etkinliklerden biri olduğu düşünülen aşırı sağcı sokak mitingine 110.000'den fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Yürüyüşçüler, yaklaşık 5.000 ırkçılık karşıtı karşı protestocu ile karşı karşıya geldi.





Musk'ın yanı sıra Katie Hopkins ve Fransız aşırı sağcı politikacı Éric Zemmour gibi isimler de etkinlikte konuşma yapmak üzere davet edildi.