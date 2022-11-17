Musk: Aşırı sıkı çalışmayı taahhüt edin ya da gidin

CNN’in ulaştığı şirket içi mailde dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yeni sahibi olduğu Twitter’ın çalışanlarına seslendi. Musk, mailde “İleri gitmek, çığır açan Twitter 2.0’ı inşa etmek ve giderek rekabetçi hâle gelen dünyada başarılı olmak için aşırı sıkı çalışmaya ihtiyacımız var. Bu, daha uzun saatler yoğun tempoyla çalışmak anlamına geliyor. Yalnızca olağanüstü bir performans geçer not oluşturacaktır” dedi.







Twitter’ın artık daha fazla mühendislik merkezli olacağını belirten Musk, çalışanlara şu ifadelerle ultimatom verdi: “Eğer bu yeni Twitter’ın bir parçası olmak istiyorsanız aşağıdaki ‘evet’ tuşuna tıklayın”





Musk, verilen son saate kadar ‘Evet’ tuşuna tıklamayan çalışanların üç ay içinde işten çıkarılacağını söyledi.







Musk, mesajını şu ifadelerle bitirdi: “Hangi kararı verirseniz verin, Twitter’ı başarılı hale getirmek için çabalarınıza teşekkür ederim.”





Twitter’ın sahibi olan Elon Musk’ın attığı ilk adımlardan biri şirketin üst düzey yöneticilerini kovmak olmuştu. Daha sonra Twitter çalışanlarının yarıya yakını da ani bir şekilde işten çıkarılmıştı.