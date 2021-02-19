Musk: Bitcoin nakit paradan iyi

Paylaştığı son tweetinde "Nakit paranın negatif bir getirisi olduğunda, sadece aptal olan biri başka yere bakmaz" diyen Musk, “Bitcoin neredeyse kağıt para gibi. Ama buradaki anahtar kelime "neredeyse" açıklamasında bulundu.







Tesla'nın bitcoine yatırım yapmasını da savunan Musk, nakit para ile aradaki bu farkın, bir şirketinin kripto para birimini elinde tutma macerasına atılması için yeterli olduğunu belirtti.







Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın alımı, kripto para biriminin değerinin rekor kırarak 50 bin doların üzerine çıkmasına neden olmuştu. Kripto para cuma günü itibariyle 51 bin 280 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca Musk'ın başka bir paylaşımında dogecoin adlı altcoini de övmesi bu kripto paranın da değerinin yükselmesi ile sonuçlanmıştı.