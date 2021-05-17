Samanyolu Haber /Dünya / Musk bu sefer Bitcoin'i düşürdü /17 Mayıs 2021 09:30

Musk bu sefer Bitcoin'i düşürdü

Twitter adresinden çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştiren Tesla'nın patronu milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir paylaşımla Bitcoin'in 45 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. Musk, şirketi Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri satabileceği sinyalini verdi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla kripto para piyasalarında hareketliliğe sebep olan milyarder girişimci Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıran paylaşımları devam ediyor.

Milyarder iş insanı daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, son paylaşımında da Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satabileceği yönünde sinyaller verdi.

Musk, Mr. Whale isimli bir twitter adresinden yapılan "Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım..." paylaşımına "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

Musk, Twitter’da kripto para birimi konusundaki duruşunu eleştiren birkaç farklı kullanıcıya da tepki gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre Musk'ın bu paylaşımının ardından Bitcoin 45 bin dolara kadar geriledi. Böylelikle kripto parada Cuma gününe kıyasla 4 bin dolarlık geri çekilme kaydedildi.

Ancak Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.
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