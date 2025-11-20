Samanyolu Haber /Dünya / Musk çok iddialı: 'Yapay zeka ve robotlar yoksulluğu bitirecek, çalışmak isteğe bağlı olacak' /20 Kasım 2025 11:03

Musk çok iddialı: 'Yapay zeka ve robotlar yoksulluğu bitirecek, çalışmak isteğe bağlı olacak'

ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zeka ve insansı robotların yoksulluğu 'tamamen ortadan kaldıracağını' savundu. Musk'ın bu iddiası, teknolojinin ekonomik eşitsizlikleri artırabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

SHABER3.COM

ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda konuşan Tesla, SpaceX ve xAI CEO’su Elon Musk, yapay zekanın geleceğine dair yine oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Musk’a göre insansı robotlar hem küresel ekonomiyi baştan şekillendirecek hem de yoksulluğu 'tamamen ortadan kaldıracak.'

İNSANSI ROBOTLAR GELİYOR
Musk, Tesla’nın ilk gerçekten kullanışlı insansı robotları üretmeye hazırlandığını belirterek bunun büyük bir devrim olacağını söyledi. Dünyanın önde gelen ekonomistleri, uzun süredir yapay zekanın gelir eşitsizliğini azaltmaktan çok artırabileceği konusunda uyarıyor. Buna rağmen Musk, "Herkesi zengin etmenin tek yolu yapay zeka ve robotik" ifadesini yineledi.

'ÇALIŞMAK İSTEĞE BAĞLI OLACAK'
10–20 yıl içinde çalışmanın isteğe bağlı hale geleceğini savunan Musk, geleceği şu örnekle anlattı: "İsterseniz marketten sebze alırsınız, isterseniz bahçenizde yetiştirirsiniz. İş de böyle olacak." Musk ayrıca xAI’ın Suudi Arabistan’da, Humain ve Nvidia işbirliğiyle 500 megavat kapasiteli bir veri merkezi kuracağını duyurdu. Nvidia CEO’su Jensen Huang da Suudi Arabistan’la süper bilgisayar projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.
