Samanyolu Haber /Dünya / Musk çok kızdı: Tesla'yı kapatırım /21 Mart 2021 14:56

Musk çok kızdı: Tesla'yı kapatırım

Çin ordusunun Tesla araçlarına kullanım yasağı getirmesi üzerine Çinli iş insanlarına seslenen Tesla CEO'su, eğer ürettikleri araçlar Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılıyorsa şirketi kapatacağını söyledi.

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ABD ile Çin arasındaki casusluk iddiaları yeni bir boyut kazandı. ABD'li yüksek teknoloji mucidi ve müteşebbisi Elon Musk, kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de casusluk yaptığı suçlamalarını reddetti. Çin ordusunun Tesla araçlarının kamera donanımıyla veri toplaması konusuna güvenlik endişesi açıklayarak askeri tesislerde Tesla kullanılmasını yasaklaması sonrası, Musk, Çin iş aleminin önde gelenlerine video konferans yoluyla seslendi. Tesla CEO'su eğer ürettikleri araçlar Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılıyorsa şirketi kapatacağını söyledi.

Eğer bir işletme yabancı bir hükümet hakkında casusluk yapıyorsa bunun olumsuz etkilerinin son derece kötü boyutlara varacağını söyleyen Musk, "Herhangi bir bilgi konusunda çok gizli kalmaya bizi teşvik eden çok güçlü saikler var" diyerek ekledi:

"Eğer Tesla araçlarını Çin veya başka bir yerde casusluk için kullanıyorsa, kendimizi kapatırız."

Dünyanın en büyük iki ekonomisinde geniş çaplı yatırım yapan Tesla için Çin, ABD'den sonra ikinci büyük pazar konumunda.

Elektrikli araç üretim-tüketiminin devlet tarafından teşvik edildiği Çin'de Tesla'nın karı 2020'de 721 milyon dolara çıktı.
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