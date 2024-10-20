Samanyolu Haber /Dünya / Musk kesenin ağzını açtı: Trump destekçisine servet verecek /20 Ekim 2024 13:42

Musk kesenin ağzını açtı: Trump destekçisine servet verecek

Pensilvanya'da tek başına seçim mitingi düzenleyen Elon Musk, Donald Trump yanlısı dilekçeyi imzalayanlara çekilişle 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

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ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a desteğini sürdürüyor. Musk son olarak, kendisinin kurduğu Trump yanlısı 'America PAC' adlı eylem komitesinin kilit eyaletlerdeki Cumhuriyetçileri oy kullanmaya teşvik eden dilekçesini imzalayan kişilere seçime kadar her gün çekilişle 1 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon TL) vereceğini açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde tek başına seçim mitingi düzenleyen Musk, ilk çeki John Dreher adlı kişiye verdi. 1 milyon dolarlık çeki Dreher'e uzatan Musk, "Bu arada, John'un bundan haberi yoktu. Neyse, neyse. Rica ederim" ifadelerini kullandı. ABD'li milyarder, kampanyanın başkanlık seçimlerinin düzenleneceği 5 Kasım'a kadar süreceğini dile getirdi.

Elon Musk, daha önce 5 Ekim'de Trump'ın mitingine katılarak Cumhuriyetçi adaya destek vermişti.
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