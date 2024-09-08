Musk, Mars'a tek yönlü uçuş için düğmeye bastı: Amaç bir şehir kurmak

SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından heyecan verici bir açıklama yaparak Mars'a yerleşim hayaline bir adım daha yaklaştıklarını duyurdu.







Musk'a göre, SpaceX'in en güçlü roketi Starship ile ilk mürettebatsız uçuşlar, uygun uzay koşullarının oluşmasıyla birlikte önümüzdeki 2 yıl içinde Mars'a gerçekleştirilecek. Bu deneme uçuşlarının amacı, Kızıl Gezegen'e iniş yapma teknolojisinin güvenilirliğini test etmek. Eğer bu denemeler başarılı olursa, ilk insanlı Mars görevleri ise 4 yıl içinde gerçekleşecek.





"MARS'TA KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR"



Musk'ın uzun vadeli hedefi ise daha da iddialı. Yaklaşık 20 yıl içinde Mars'ta tamamen kendi kendine yeten bir şehir inşa etmek. Bu sayede insanlık, farklı gezegenlerde yaşayabilen çok gezegenli bir medeniyet haline gelecek. Musk, bu durumun insanlığın varlığını sürdürme süresini önemli ölçüde uzatabileceğini belirtiyor.





Bu gelişme, uzay keşfi alanında yeni bir çığır açacak gibi görünüyor. Mars'a yerleşim projesi, hem bilimsel hem de teknolojik açıdan büyük bir sıçrama anlamına geliyor.