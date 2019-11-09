Samanyolu Haber /Dünya / Musk Mars'a yerleşmek için gerekli kaynakları hesapladı /09 Kasım 2019 13:29

Musk Mars'a yerleşmek için gerekli kaynakları hesapladı

SpaceX uzay taşımacılığı şirketinin sahibi Elon Musk, Mars’ta koloni kurulması için nelerin gerektiğini Twitter hesabından paylaştı.

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Elon Musk’ın yaptığı hesaplamalara göre, gezegende bağımsız bir şekilde çalışabilecek bir yerleşim biriminin inşası için yaklaşık bin Starship gemisi ve en az bir milyon ton kaynak ve ekipman gönderilmesi gerekiyor.

Musk, Dünya ile Mars’ın uçuş için uygun mesafeye yılda iki kez yaklaştıklarından, kaynak naklinin yaklaşık 20 yıl alacağını belirtti. Musk, her bir seferin SpaceX’e iki milyon dolara mal olacağını da sözlerine ekledi.

Eylül ayının sonunda, SpaceX gazetecilere Mars ve diğer gezegenler arası misyonlara yönelik uçuşlar için tasarlanmış Starship’in tamamlanmış halini gösterdi. Musk, yaklaşık 20 km yüksekliğindeki ilk uçuşun bir iki ay içinde gerçekleşeceğini belirtti.

SpaceX, Starship’in prototipini daha önce başarıyla test etmişti. Starship’in ilk test örneği olan Starhopper 150 metreye kadar yükselerek bir dakika süren uçuştan sonra yere dikey iniş yapmıştı.
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