Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk, sonunda Twitter CEO'su yapacak bir 'aptal' buldu /13 Mayıs 2023 10:37

Musk, sonunda Twitter CEO'su yapacak bir 'aptal' buldu

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin yeni üst yöneticisinin (CEO) Linda Yaccarino olduğunu bildirdi. Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter’daki CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve katılımcıların yüzde 57,5’i Musk’ın ayrılması, 42,5’i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu. Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar “aptal” birini bulur bulmaz Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini,

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Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün işe aldığını duyurduğu şirketin yeni CEO’sunun ismini açıkladı.

Kendisi ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanırken Yaccarino’nun da iş operasyonlarını yürüteceğini belirten Musk, “Bu platformu her şey uygulaması olan ‘X’e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullandı.

NBCUniversal, bugün yaptığı açıklamada, Yaccarino’nun küresel reklamcılık şefi görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Yaccarino, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü’nün başkanı olarak görev yapıyor.

İŞE ALDIĞINI DÜN AÇIKLAMIŞTI

Musk, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter için yeni bir CEO’yu işe aldığını ve yeni CEO’nun yaklaşık 6 hafta içinde görevine başlayacağını açıklamıştı.

Yeni CEO’nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtmişti.

Musk’ın paylaşımından yeni CEO’nun kadın olacağı anlaşılırken isim verilmemişti.

“APTAL BİRİ” DİYE BELİRTMİŞTİ

Elon Musk, geçen yıl aralıkta, Twitter’daki CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk’ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 57,5’i Musk’ın ayrılması, 42,5’i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar “aptal” birini bulur bulmaz Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.

Bazı Tesla hissedarları, Twitter’ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla’daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.
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