Musk sözünde durdu; 5 Milyar Dolarlık hisse sattı!

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, ses getiren Twitter anketinin ardından 5 milyar dolarlık hisse satışı yaptı.Musk'ın düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklamada, satışın hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için yapıldığını duyuruldu.







Elon Musk'ın anketi 50 Milyar Dolara mal oldu!





Açıklamada ayrıca işlemlerin Eylül ortasında benimsenen daha önceden ayarlanmış bir işlem planına dayanarak yapıldığı da kaydedildi.

ANKETTE ÇOĞUNLUK SATIŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI





Bu satış, Musk'ın 6 Kasım’da Twitter'da "Son dönemde realize edilmemiş kazançların vergiden kaçınmanın bir aracı olduğu şeklinde çok şey söylendi, bu nedenle Tesla’daki payımın yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum" diyerek açtığı anketin ardından geldi.Ankete gelen 3,5 milyon yanıtının yaklaşık yüzde 58'i hisse satışı yönünde oy kullandı.





Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 50 yaşındaki Musk, 200 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi konumunda. Musk’ın Tesla’daki hisseleri şirketin yüzde 60’ına tekabül ediyor. Bu durum, Musk’ın sözünü yerine getirebilmesi için ilave hisse senedi satışına gidebileceğini işaret ediyor.