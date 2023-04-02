Musk sözünü tuttu; Twitter'da bir ilk

Musk, Twitter’daki bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, “Algoritma olarak adlandırdığımız ilk sürüm gözünüze biraz kötü gelebilir, insanlar birçok hata bulacaktır. Ancak bunları hızlı şekilde düzelteceğiz. Bunu neden yaptığımıza gelince, en azından kodların orada olduğunu ve gizlice manipüle edilmediğinizi bileceksiniz.” ifadelerini kullandı







KODLARDAN ÖĞRENİLENLER: BAŞKALARININ TWEETLERİ SİZE NASIL ÖNERİLİYOR?

Github’da yayımlanan içerikte dikkati ilk çeken, tweetlerin sıralanması ve paylaşımlarla hesapların başka kullanıcılara önerilmesinden sorumlu mekanizma.





Independent Türkçe’den Çağla Üren’in haberine göre, Twitter’ın öneri mekanizmasının üç ana aşamadan oluştuğu görülüyor. İlk adımda her kullanıcı için yaklaşık 1500 tweet toplanıyor. Buradaki amaç “Sizin İçin” bölümündeki zaman tünelinde takip ettiğiniz kişilerden yüzde 50, takipte olmadığınız kişilerden yüzde 50 oranında paylaşımlar derlemek.





İkinci adımda 1500 tweet bir yapay zeka algoritmasıyla beğeni, retweetler ve cevaplar gibi etkileşim değerlerine göre sıralanıyor.





Son adımda ise filtreleme sistemi devreye giriyor. Bu sistem, engellediğiniz kişilerin tweetlerini, daha önce gördüğünüz paylaşımları ve güvenli olmayan öğeleri ayıklıyor.





Platformun öneri algoritması bu sürecin sonunda kullanıcılara özel bir zaman akışı oluşturuyor.





“SİZİN İÇİN” AKIŞI DEĞİŞECEK: SADECE BLUE ÜYELERİ YER ALACAK

Şirkete göre kullanıcıların bu öneri mekanizmasını öğrenmesi şeffaflık adına önemli olsa da aslında Twitter bu mekanizmayı yakın zamanda değiştirmeye hazırlanıyor.







Yeni düzenlemeye göre 15 Nisan’dan itibaren yalnızca doğrulanmış, “mavi tikli” hesapların paylaşımları diğer kullanıcılara önerilecek ve sadece bu hesapların anketlerde oy kullanmasına izin verilecek.





TWEETİ KİM ATIYOR?

Algoritmalarda göze çarpan bir diğer özellik de tweetlerin yazarına göre ayrıştırıldığına yönelik işaretlerdi.







Kullanıcılar yayımlanan kodlarda bazı yazarların etiketlendiğini fark etti. Bunların başında da Musk geliyordu. Kodlarda “author_is_elon” (yazarı elon) ifadesi dikkat çekerken bazı tweetlerin de Demokrat ve Cumhuriyetçi diye ayrıştırıldığı görüldü.





Buna göre ABD’li kullanıcılar “author_is_democrat” ve “author_is_republican” diye etiketleniyordu.





Sohbet odasındaki dinleyiciler Musk’a bu özelliği de sordu. Milyarder, bunu ilk kez gördüğünü ve tuhaf bulduğunu, derhal kaldırılacağını söyledi.





Söz alan bir Twitter mühendisi ise bu durumun tweetlerin görünürlüğünü etkilemediğini dile getirdi. Mühendise göre bu durum, istatiksel sınıflandırmalar için kullanılıyordu.





GitHub’da yayımlanan dosyada da konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:





Bu yazar kimliği listeleri yalnızca ölçüm toplamak için kullanılır. Bu yazarların tweetlerini ne sıklıkta yayımladığımızı ve tweetlerinin kullanıcılardan ne sıklıkta etkileşim aldığını izliyoruz.





Öte yandan birçok kullanıcı, Demokrat veya Cumhuriyetçi diye etiketlenmekten dolayı endişe duyuyor. Özelliğin kaldırılacağının söylenmesi bu nedenle birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.





KODLAR BİRKAÇ GÜN ÖNCE SIZDIRILMIŞTI

Bu arada kendisini ifade özgürlüğü savunucusu diye tanımlayan bir kullanıcı, aslında Musk’tan önce davranmış ve Twitter’ın kaynak kodlarını sızdırmıştı.







Yine GitHub’da yayımlanan sızıntı, Musk’ın olayla ilgili soruşturma ve yasal işlem başlatmasıyla sonuçlanmıştı.