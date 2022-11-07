Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk'tan bir radikal karar: Twitter, o hesapları uyarmadan kapatacak /07 Kasım 2022 11:11

Musk'tan bir radikal karar: Twitter, o hesapları uyarmadan kapatacak

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya şirketinde başka bir kişinin üzerine açılan hesapların artık uyarılmadan kalıcı olarak kapatılacağı tehdidinde bulundu.

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Elon Musk kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, “Bundan sonra, parodi hesap olduğunu belirtenlerin dışında başka bir kimlik kullanılarak açılan taklit hesaplar kalıcı olarak kapatılacak.” ifadesini kullandı.

Twitter’ın bu açıklamasından önce önce şirketteki işten çıkartmaları protestoları etmek için sosyal medyada kimliğini “Elon Musk” olarak değiştiren kişilerin hesabı kapatılmıştı.

Sinema sanatçısı Kathy Griffin de sosyal medya şirketinin “sıfır tolerans” uygulamasından olumsuz anlamda etkilenen ve hesabı kapatılan ünlüler arasında yer aldı.

Sosyal medya hesabı, daha önce de bu yönde bir karar almış, ancak hesap kapatılmadan önce kullanıcıların uyarılması politikasını benimsemişti.

Yeni uygulamaya göre, sahte isimi kullananların hesabı “sıfır tolerans” ilkesiyle uyarılmadan kapatılacak.

Yeni uygulamalar arasında neler var?

Aynı zamanda Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi olan Elon Musk, geçen hafta yaptığı açıklamada, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktarmıştı.
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