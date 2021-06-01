Samanyolu Haber /Dünya / Musk: Tesla'daki fiyat artışı hammadde yokluğundan kaynaklanıyor /01 Haziran 2021 13:58

Musk: Tesla'daki fiyat artışı hammadde yokluğundan kaynaklanıyor

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, son dönemde şirketin araçlarındaki fiyat artışının, otomotiv endüstrisindeki, özellikle pahalı hammaddelerin tedarik zincirine oluşturduğu baskıdan kaynaklandığını ifade etti.

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Sosyal medyada oldukça aktif olan Elon Musk, Twitter'de bir kullanıcının Tesla araçlarındaki fiyat artışı şikayetine cevap verdi.

Ryanth3nerd adlı bir Twitter hesabı, "Tesla'nın, Model Y için lomber gibi özellikleri kaldırarak araç fiyatlarını yükseltmesi hiç hoşuma gitmiyor..." diyerek şikayetini dile getirdi.

Şikayet tweetine cevap veren Elon Musk, "Sektör genelinde tedarik zincirinde ciddi bir fiyat baskısı nedeniyle araçların fiyatları artıyor. Özellikle hammaddeler konusunda" diyerek fiyat artışını açıklamaya çalıştı

Tesla, mayıs ayında Model 3 ve Model Y araçları için beşinci kademeli fiyat artışında bulundu.

Nisan ayında Elon Musk, çip kıtlığını gerekçe göstererek Tesla'nın "en zor tedarik zinciri zorluklarından birini" yaşadığını söylemişti.

Tesla 2020'de araç satımında 721 milyon dolar kar elde etti

Tesla 2020 yılında otomobil satışından 721 milyon dolar net kar elde etti. Ancak Tesla, ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı. Bitcoin değerinde görülen hızlı artış ile şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

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