Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk Twitter çalışanlarının yarısını kovacak /03 Kasım 2022 10:18

Musk Twitter çalışanlarının yarısını kovacak

Bloomberg'in haberine göre Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk çalışanların yarısını işten çıkaracak. Bildirim personele Cuma günü yapılacak.

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg haberine göre Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkaracak. Bloomberg'in haberine göre yaklaşık 7 bin çalışanından 3 bin 700'ünün görevine son verilecek. Musk personele iş akdinin feshedildiği bildirimini Cuma günü yapacak. Ayrıca Musk uzaktan ya da evden çalışmaya da son verecek ve Twitter çalışanlarının bazı istisnalar haricinde yeniden ofise gelmelerini isteyecek.

Musk daha önce Washington Post'un Twitter çalışanlarının görevine 1 Kasım'dan önce son vereceği yönündeki haberini yalanlamıştı. Bunun sebebinin tam bu tarihte gerçekleşecek olan hisse senedi opsiyonları olduğu ileri sürülmüştü. Reuters haber ajansı da hafta başında Musk'ın çalışanlarının dörtte birinin işine son vereceğini duyurmuştu.

Twitter yöneticilerinin işine son verdi

Geçen hafta CNBC televizyonu ile Wall Street Journal gazetelerinde çıkan haberlerde Musk'ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın yanı sıra, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ned Sagal ve nefret söylemleri ile yanlış bilgiye karşı mücadeleden sorumlu yönetici Vijaya Gadde'nin işine son verdiği duyurulmuştu.
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