Musk Twitter çalışanlarının yarısını kovacak

Musk daha önce Washington Post'un Twitter çalışanlarının görevine 1 Kasım'dan önce son vereceği yönündeki haberini yalanlamıştı. Bunun sebebinin tam bu tarihte gerçekleşecek olan hisse senedi opsiyonları olduğu ileri sürülmüştü. Reuters haber ajansı da hafta başında Musk'ın çalışanlarının dörtte birinin işine son vereceğini duyurmuştu.
Twitter yöneticilerinin işine son verdi
Geçen hafta CNBC televizyonu ile Wall Street Journal gazetelerinde çıkan haberlerde Musk'ın, Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın yanı sıra, mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ned Sagal ve nefret söylemleri ile yanlış bilgiye karşı mücadeleden sorumlu yönetici Vijaya Gadde'nin işine son verdiği duyurulmuştu.