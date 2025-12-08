Musk ve AB arasında kavga büyük: 'Nazi' suçlaması yapıp hesabı kapattı

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya platformu X'e kestiği 120 milyon euroluk ceza sonrasında Avrupa Birliği'ni (AB) hedef almayı sürdürüyor.





Hafta sonu boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarında AB'yi "bürokratik canavar" ve "zorba" olarak nitelendiren Musk, "Avrupa halkını ezdiğini" iddia ettiği birliğin "lağvedilmesi" ve "halkı daha iyi temsil etmesi için gücün yeniden üye ülkelere devredilmesi gerektiğini" iddia etti.





DW Türkçe'nin haberine göre Musk, bir kullanıcının AB'yi Nazi Almanyası'na benzettiği paylaşımını da "Neredeyse" diyerek kendi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Dördüncü Reich" ifadesi ile AB bayrağının altından Nazi sembolü gamalı haçın belirdiği bir görsel de yer alıyor. Adolf Hitler liderliğindeki Nazi yönetimi "Üçüncü Reich" olarak adlandırılıyordu.





Musk'tan Avrupa Komisyonu'na misilleme mi?

Bu arada X platformu, Avrupa Komisyonu'nun kampanyaları için kullandığı reklam hesabını da kapattı. X'in Ürün Müdürü Nikita Bier, Avrupa Komisyonu'nun X'e neden 120 milyon euro ceza kesildiğinin anlatıldığı paylaşımına yanıt olarak "Reklam hesabınız kapatılmıştır" bildirimini gönderdi.





Bier, Avrupa Komisyonu'nun paylaşımının "kullanıcıları bunun bir video olduğunu düşünmesine yol açarak aldattığını" ve bu yolla "yapay olarak erişimini arttırılmak istendiğini" iddia etti.





Bu kararla komisyon, sosyal medya platformu X'te paylaşımlarını ücret karşılığında daha fazla kullanıcıya ulaştırma imkanını kaybetti.





Avrupa Komisyonu X'e neden ceza kesti?

Avrupa Komisyonu, geçen hafta Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği ve "mavi tık" uygulamasının yanıltıcı olduğu gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesildiğini duyurmuştu.





AB yetkilileri, eski adı Twitter olan X'in reklam politikasının kusurlu bulunduğunu, ayrıca araştırmacıların verilere erişiminin de engellendiğini açıklamıştı.





Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra, daha önce sadece gazeteciler ve politikacılar ya da medya kuruluşları ve bakanlıklar gibi gerçek kişi ve kurumlara kimlik doğrulaması ile verilen "mavi rozeti" para karşılığında tüm kullanıcılara herhangi bir kimlik doğrulaması olmadan sağlamaya başlamıştı.





Trump yönetiminden AB'ye suçlama

AB'nin bu kararı Trump yönetiminin de tepkisine yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "AB'nin Amerikan şirketlerine saldırmaması gerektiğini" savunurken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio cezayı "Amerikan teknoloji şirketlerine ve Amerikan halkına saldırı" olarak nitelendirdi.





Kararın ardından şimdi X'e, mavi tik uygulamasını AB kurallarına uygun hâle getirmesi için 60 gün; reklam şeffaflığı ve veri erişimi alanlarında adım atması için 90 gün süre tanındı. Bu sürelerde gerekli adımlar atılmadığı takdirde Komisyon X'e ilave para cezası kesebilecek.