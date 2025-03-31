Samanyolu Haber /Dünya / Musk yine kesenin ağzını açtı: Seçmene 1 milyon doları verdi /31 Mart 2025 12:29

Musk yine kesenin ağzını açtı: Seçmene 1 milyon doları verdi

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a 250 milyon doları hibe eden Elon Musk yine kesenin ağzını açtı. Eyalet Yüksek Mahkemesi seçimleri için işini şansa bırakmak istemeyen Musk, sahneye çağırdığı seçmene 1 milyon doları verdi.

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Başkanlık seçimleri sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok güvendiği ve destek aldığı isimlerin başında gelen dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk gelmişti. Musk, verdiği desteğin karşılığını seçimleri zaferle bitiren Trump'ın danışmanı olarak almıştı.

Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez Eyalet Yüksek Mahkemesi seçimlerinde verdiği destekle gündem oldu.

ELON MUSK YİNE KESENİN AĞZINI AÇTI
Wisconsin'de düzenlenen mitinge katılan Musk mitingde yaptığı hamleler ile şaşkına çevirdi. ABD'de ana gündem maddelerinden Eyalet Yüksek Mahkemesi seçimlerinde Cumhuriyetçi adayın kazanmasını kafaya koyan Musk. yine yaptı yapacağını.

Musk eyaletin en üst mahkemesine desteklediği bir adayın seçilmesi için Green Bay'de düzenlenen mitingde boy gösterirken "Bu seçimi cidden kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Şapkadan tavşan çıkarmanın zamanı geldi" diyerek para ödülünü açıkladı.

Lehte oy kullandırılan her seçmen için vereceği para ödülünü açıklayan Musk, büyük ödülü 2 seçmene verdi.

SEÇMENE 1 MİLYON DOLARI VERDİ
Musk, seçimlerde harcadığı parayı liberal Susan Crawford'un muhafazakar Brad Schimel'in önünde götürdüğü seçim yarışında farkındalık oluşturmak için harcadığını dile getirdi.

Mitingde iki seçmeni sahneye çağırıp 1 milyon dolarlık çek veren Musk destekçilere seslenerek, "Önümüzdeki iki gün boyunca topladığınız her seçmen için 20 dolar ödeyeceğim" dedi.

ABD'de geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Musk, Trump'ın kazanması için 250 milyon dolar harcama yapmış ve karşılığında da Beyaz Saray'da üst düzey göreve getirilmişti.

1 Nisan'da yapılacak oylama eyalet için kritik bir öneme sahip... Kürtaj hakları ve işçi hakları gibi eyaletin en üst mahkemesinin ideolojik eğilimi oylamadan çıkacak sonuçla belirlenecek. ABD'li uzmanlar bu oylamanın Trump için erken bir referandum olarak görüldüğünü aktardı.
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