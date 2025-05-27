Samanyolu Haber /Dünya / Musk'a Avrupa'da büyük şok: Tesla’nın satışları Nisan'da yüzde 52 düştü /27 Mayıs 2025 11:42

Musk'a Avrupa'da büyük şok: Tesla’nın satışları Nisan'da yüzde 52 düştü

Yeni verilere göre Tesla’nın Avrupa satışları Nisan ayında yüzde 52 oranında düşerken Çinli BYD markası Avrupa genelinde Elon Musk’un Tesla’sından daha fazla araç sattı.

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,6 düşüşle sadece 5.475 Tesla otomobil satıldığını açıkladı. Bu yılın ilk dört ayında Tesla satışları geçen yılın ilk dört ayına kıyasla yüzde 46,1 oranında azaldı. Tesla, bu yılın ilk dört ayında Avrupa’da sadece 41 bin 677 otomobil satabildi.

Salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Avrupa genelinde elektrikli otomobillere yönelik talebin artmasına rağmen insanlar Elon Musk’un Tesla’sından uzaklaşmaya devam ediyor. Almanya ve İngiltere’de de Nisan ayındaki Tesla satışlarının son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bazı uzmanlar Tesla’nın elektrikli araç piyasasındaki düşüşünü Model Y’nin son versiyonunun piyasaya yavaş sürülmesine bağlarken, bazıları da Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimine dahil olması ve Avrupa siyaseti ile ilgili yorumlarına dikkat çekiyor.
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