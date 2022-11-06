Musk'a kızıp Twitter'ı terk edenler nereye gidiyor?





2006’dan beri kullanılan platformun, aylık 240 milyon aktif kullanıcısı için kamu söylemine elverişli kullanıcı dostu bir arayüzü var. Platform, tanınmış kişiler, gazeteciler, hükümetler ve şirketler için bir bilgi portalı olarak da hizmet veriyor. Ancak yaşanan bu son olaylar sadece uzmanları endişelendirmiyor, pek çok kullanıcı platformu terk ediyor ya da terk etmeyi düşündüğünü açıklıyor.





Twitter’ı terk eden kullanıcıların çoğu kendilerine yeni platformlar bulup alışmaya çalışıyor ya da aramaya devam ediyor. İşte Twitter’a alternatif olarak görülen platformlar:





Kullanıcıların genellikle Twitter’a benzer bir deneyim olarak tanımladıkları ilk platform Mastodon. Platform, tek bir sahibi olmadığı için satılamayan ve iflas etmeyecek olan, açık kaynaklı bir platform.





Aslında sosyal medya platformlarının en köklüsü ve en büyüğü diyebiliriz. Her ne kadar Twitter ve Instagram popüler olsa da pek çok haber, önce Reddit’te ortaya çıkıyor ve hızla yayılabiliyor.





Blusky, henüz yayında değil. Yakında piyasaya sürülecek olan ve gelecek vaat eden platform, Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey tarafından oluşturuluyor. “Bluesky Social” olarak da bilinen Bluesky, 2019 yılında Dorsey henüz şirketin CEO’suyken Twitter’da kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak başladı.





App Store açıklamasına göre troller, kötüye kullanımlar, reklamlar, sahte haberler veya dış etki operasyonları olmayan, yeni nesil bir sosyal ağ. Counter Social; bot hesaplara, trollere ve dezenformasyon ağlarına karşı sıfır toleranslı bir duruş sergileyen ilk sosyal medya platformu olduğunu iddia ediyor. Ayrıca site, herhangi bir kullanıcı verisini satmamayı da taahhüt ediyor.





Cohost’un henüz bir uygulaması yok, yalnızca masaüstüne yönelik bir web sitesi. Tumblr ve Twitter arasında bir geçiş gibi görünen platform, kullanıcılara hizmet verirken, bunu bir algoritma veya herhangi bir reklam olmadan yapmayı planlıyor.

Bir süredir teknoloji meraklıları nefeslerini tutmuş bir şekilde Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasını izliyor. Tesla ve SpaceX CEO’su, geçtiğimiz nisan ayında pek sevdiği sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara almayı teklif etmişti. Ancak süreç pek de beklendiği gibi sorunsuz geçmedi ve Musk ile Twitter aylar süren ve sansasyonlarla bezeli bir dönem geçirdi.Elon Musk, platformun bot hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek satın almadan vazgeçmiş ve bu da Twitter’ın aniden değer kaybetmesine neden olmuştu. Bir süredir aralarındaki sorunu yasal olarak çözmeye çalışan taraflar nihayet anlaşmaya vardı ve Musk, geçen hafta Twitter’ı satın aldı.Twitter hesabı da olan platform, sabitlediği tweet’te şunları yazıyor: “Mastodon’da, hiçbir milyarderin satın alamayacağı ve sahip olamayacağı bir sosyal medya vizyonu sunuyoruz. Çevrimiçi iletişim kurma yeteneğiniz tek bir ticari şirketin kaprislerine bağlı olmamalı!”Mastodon’da kullanıcılar profiller oluşturabilir, fotoğraf ve video içeriği yükleyebilir, 500 karaktere kadar mesajlar yazabilirler.Pek çok açıdan Twitter’a benzese de Twitter’dan farklı olarak Mastodon reklamlarla desteklenmiyor.Reddit’te belirli bir konu hakkında gönderiler sıralanır. Forum kullanıcılarının pek de yabancı olmayacakları bir yapıya sahip.Şirket, Bluesky kullanıcılarının kendi verileri ve algoritmaları üzerinde kontrol sahibi olacağını söylüyor.Bluesky, Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının operasyonlarını veya bağımsızlığını etkilemeyeceğini söylemişti. Twitter tarafından finanse edilen bir “kamu yararı” projesinin, hissedarlarına geliri iade etme yükümlülüğü olmadığı gibi, Twitter’ın şirkette herhangi bir kontrol hissesi de yok.Ekim ayının ortalarında Bluesky, uygulamanın yakında kullanıma sunulacağını ve 30.000 kişinin bekleme listesine kaydolduğunu duyurdu. Şirket şu anda uygulama herkese açık hale gelmeden önce beta aşamasında denenmesi için herkesi kaydolmaya davet ediyor.Web sitesinde yazdığına göre Cohost, sosyal medyanın değerinin gönderilerinin kalitesinde olması gerektiğine inanıyor.Alternatif platformlardan hangisi daha çok parlayacak bu dönemde henüz belirsizliğini koruyor. Ancak pek çok kullanıcı hatta ünlü isim yavaş yavaş Twitter’ı terk etmeye başladı bile. Ünlü yazar Stephen King, Musk’ın Twitter CEO’su olmasını tweet’lerinde eleştirirken, milyarder iş insanının eski sevgilisi Amber Heard’ün bile platformu terk etmesi dikkat çekti.