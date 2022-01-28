Samanyolu Haber /Teknoloji / Musk'ın 7 yıl önce fırlattığı roket kontrolden çıkınca Ay'a çarpacak /28 Ocak 2022 13:55

Musk'ın 7 yıl önce fırlattığı roket kontrolden çıkınca Ay'a çarpacak

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi tarafından Şubat 2015'te fırlatılan ve görevini tamamladıktan sonra kontrolden çıkan Falcon 9 roketinin 4 Mart'ta Ay'a çarparak infilak etmesi bekleniyor.

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Dünya'ya dönecek yakıtı olmadığı için o tarihten beri uzayda savrulan Falcon 9, kontrolden çıkarak Ay'a çarpan ilk roket olacak.

Dört tonluk roketin Ay'ın yüzeyinde küçük bir krater oluşturacağı belirtiliyor.

Falcon 9, yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra uzaya bir hava durumu uydusu yerleştirilmişti. Bilim insanlarına göre roket yedi yıldır "kaotik bir rota" izliyor.

ABD'deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimci Prof. Jonathan McDowell Güneş, Dünya ve Ay'ın yerçekimi gücüne maruz kalan roketin Ay ile çarpışma yörüngesine girdiğini belirterek "Roket bir ölü ve sadece yerçekimi kanunlarını takip ediyor'' dedi.

Falcon 9, gökbilimciler tarafından "milyonlarca uzay çöpünden biri" kabul ediliyor.

Prof. McDowell "Son yıllarda yaklaşık 50 büyük nesne, uzayda kontrolden çıktı. Daha önce de Ay'a çarpma vakaları yaşanmış olabilir. Ama biz bunları tespit edemedik. Falcon 9 teyit edilmiş ilk vaka olacak'' dedi.

Falcon 9'un Ay'la çarpışma rotasına girdiği uzay sitesi Ars Technica'da yazan gazeteci Eric Berger ve veri analisti Bill Gray tarafından tespit edildi.

Bill Gray, roketin Ay'ın ekvatoruna yakın bir noktaya çarpmasının beklendiğini söyledi.

2009'da aralarında Prof. McDowell'ın da bulunduğu bir grup gökbilimci daha küçük bir roketle Ay'a çarpma denemesi yapmış ve sensörlerden gelen verilerle krater incelenmişti.

Ancak bilim insanları Falcon 9'un Ay'a çarpmasından yeni bir şey öğrenemeyecek.
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